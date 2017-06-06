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С начала года ЗВР Беларуси выросли почти на 312 млн долларов

07.06.2017 11:04 — Новости Экономики | БДГ  
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Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 июня, по предварительным данным, составили 5 238,9 млн долларов в эквиваленте.

Как сообщили в Нацбанке, за май золотовалютные резервы увеличились на 130,2 млн долларов, или на 2,5% после роста в апреле на 92,6 млн долларов, или на 1,8%. По итогам января – мая прирост ЗВР составил 311,7 млн долларов, или 6,3%.

Увеличению ЗВР в мае способствовали поступление средств от продажи Нацбанком облигаций в валюте, покупка им валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступления от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, увеличение стоимости монетарного золота. Сдерживали рост резервов погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в валюте.

Напомним, что в 2017 года Беларуси предстоит погасить внешний госдолг в размере 1 млрд долларов, а в январе 2018 года — еврооблигации в размере 800 млн долларов.

Между тем 9 апреля белорусский вице-премьер Владимир Семашко по итогам переговоров президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге 3 апреля заявил, что было сделано поручение дополнительно выдать Минску около 1 млрд долларов кредитов на хороших условиях выделить для финансирования белорусского госдолга за газ в размере более 700 млн долларов, который Беларусь в итоге оплатила.

Однако, судя по всему, вместо 1 млрд долларов Беларусь получит в лучшем случае 700 млн.

 

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 июня, по предварительным данным, составили 5 238,9 млн долларов в эквиваленте.

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