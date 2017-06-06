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С начала года ЗВР Беларуси выросли почти на 312 млн долларов
07.06.2017 11:04 — Новости Экономики | БДГ
Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 июня, по предварительным данным, составили 5 238,9 млн долларов в эквиваленте.
Как
Увеличению ЗВР в мае способствовали поступление средств от продажи Нацбанком облигаций в валюте, покупка им валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступления от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, увеличение стоимости монетарного золота. Сдерживали рост резервов погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в валюте.
Напомним, что в 2017 года Беларуси
Между тем 9 апреля белорусский вице-премьер Владимир Семашко по итогам переговоров президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге 3 апреля заявил, что
Однако, судя по всему, вместо 1 млрд долларов Беларусь
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Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 июня, по предварительным данным, составили 5 238,9 млн долларов в эквиваленте.
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