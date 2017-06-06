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Юрлица и ИП не будут маркировать шубы при их ввозе из стран ЕАЭС

07.06.2017 11:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн — Sputnik. Порядок маркировки контрольными знаками изделий из натурального меха изменяется в Беларуси — такие изменения закреплены указом президента №204, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Документ направлен на совершенствование механизма маркировки товаров контрольными знаками с учетом практики его применения, а также выполнение обязательств по Соглашению о реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха".

Юрлица и ИП не будут маркировать шубы при их ввозе из стран ЕАЭС
© Фото: Евразийская экономическая комиссия
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"Указом предусмотрено исключение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанности нанесения контрольных знаков образца Беларуси на меховые изделия, ввозимые в рамках трансграничной торговли", — пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что под трансграничной торговлей в указе понимается оптовая торговля внутри ЕАЭС меховыми изделиями, которые уже маркированы контрольными знаками одного из государств Союза. При этом субъекты торговли обязаны вносить в Банк электронных паспортов товаров информацию о таких товарах до их ввоза на территорию республики либо до их отгрузки с территории уполномоченных складов.

Также вводится обязанность маркировки меховых изделий контрольными знаками при вывозе их на территорию других государств — членов ЕАЭС.

Кроме того уточнен перечень субъектов хозяйствования, обязанных вносить информацию о маркируемых товарах в Банк электронных паспортов товаров, который наделяется статусом национального компонента информационной системы маркировки.

Указом на Государственный таможенный комитет возлагается обязанность по передаче Центру систем идентификации информации о товарах, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными знаками.

Отменяется также обязанность маркировки контрольными (идентификационными) знаками товаров (кроме включенных в перечень, информация о которых подлежит внесению в Банк электронных паспортов товаров), предоставляемых в рамках международной технической помощи.

Кроме того, отменяется требование о маркировке товаров, находящихся под таможенным контролем в зонах таможенного контроля, на складах временного хранения и таможенных складах, товаров отечественного производства, предназначенных для вывоза за пределы Беларуси, при их транспортировке от мест производства до складов, а также хранении таких товаров на складах.

 
Теги: Минск
 
 
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Одновременно вводится обязанность маркировать меховые изделия белорусскими контрольными знаками при вывозе их на территорию других государств — членов ЕАЭС.

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