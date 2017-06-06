Wargaming, разработчик многопользовательских интернет-игр, самая популярная из которых World of Tanks, предпочитает оставаться в тени и не раскрывать свою финансовую отчетность, за исключением лет, когда компания имела листинг на кипрской бирже. С тех пор ситуация в компании заметно изменилась, как и состав участников. В частности, как рассказали TUT.BY несколько источников, сооснователь Wargaming Иван Михневич, возглавлявший главный центр разработок холдинга в Минске, более двух лет назад удачно продал долю в компании и занялся развитием собственных проектов.



38-летний Иван Михневич окончил факультет прикладной математики и информатики БГУ, является магистром экономики и увлекается мотоциклами. Фото: Facebook

Выйти вовремя

Согласно единственной публичной отчетности Wargaming, которая была раскрыта во время листинга на кипрской бирже, Ивану Михневичу ( № 10 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника») по данным на апрель 2013 года принадлежало 17% компании. Такой же пакет имел Николай Кацелапов. Доля Виктора Кислого составляла 38,5%, его отца Владимира — 25,5%. Спустя 2 года акционерами головной компании Wargaming LLP, зарегестрированной в Англии, были Kloyster Systems, Lunarbell Management, Ockster Financial, Sandrix Business, следует из британской отчетности. Сопоставляя два документа, можно сделать вывод, что доли офшоров на Британских Виргинских островах практически совпадают с долями основных акционеров.

Согласно годовому отчету, в конце 2014 года британская Wargaming.Net LLP выкупила Sandrix Business за 152,5 млн долларов. Sandrix принадлежало 20% крупнейшего разработчика онлайн-игр. После закрытия сделки доля других участников (отец и сын Кислые и Николай Кацелапов) была увеличена пропорционально.

«Насколько я могу судить, Иван очень удачно вышел. Вышел до кризиса, когда Wargaming был на финансовом пике», — сказал TUT.BY знакомый Михневича. По его словам, способствовал выходу разразившийся в 2014 году геополитический конфликт между Россией и Украиной.

На странице Михневича в Linkedin также сообщается о прекращении его деятельности в Wargaming в конце 2014 года.

«Мои отношения с Wargaming существенно отличаются от прежних. Озвучиваемая, в том числе и вами, информация [о продаже доли за 152 млн долларов] не отражает действительность достоверным образом. Действительное положение вещей является конфиденциальной информацией. Изменение моих отношений с Wargaming обусловлено прежде всего изменением персональных взаимоотношений с партнерами, что также не подлежит публичному обсуждению. Перспективы у Wargaming, безусловно, есть, хотя политические события 2014 года несомненно ударили по экономике как многих государств, так и компаний, в том числе и Wargaming. И такое влияние мне было понятно заранее и в большей степени, чем моим партнерам», — написал TUT.BY Иван Михневич в ответ на запрос о выходе из Wargaming.

В Wargaming не удалось получить комментарий по поводу выхода Михневича из числа владельцев компании.

После танков

C 2014 года бизнесмен является совладельцем или партнером в ряде проектов, часть из которых не связана напрямую с IT. Кипрская Synergy Horizon налаживает в Беларуси производство сорбентов для ликвидации утечек нефтепродуктов. Швейцарская компания Alpein Software занимается расработкой сервисов для безопасного корпоративного общения. Также Михневич является партнером в инвестиционном фонде SCSS Fund Management.

«СинерджиКом» развернула деятельность в Беларуси в 2011 году с организации глубокой переработки гидролизного лигнина. В деревне Пригородная (Речицкий район, Гомельская область) была создана производственная площадка рядом с сырьевыми запасами. К началу 2013 года была внедрена первая рабочая технология, и на ее основе запущено опытно-промышленное производство. В ходе работы с помощью профильных научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро была разработана новая технология. Два года занял путь от начальных идей, лабораторных экспериментов и масштабных моделей до запуска первой полноценной производственной линии. Финансирование было осуществлено за счет инвестиционного капитала из Кипра.





В 2013 году для бизнеса было выбрано новое глобальное название Synergy Horizon, в отражение чего на Кипре была инкорпорирована головная компания Synergy Horizon Limited. Ключевыми рынками сбыта являются ближайшие крупные нефтедобывающие регионы — Российская Федерация и страны Ближнего Востока, говорится на сайте компании.

Коммерческий офис «СинерджиКом» находится в Минске на ул. Румянцева, 7. По этому адресу в самом центре города (пл.Победы) расположен новый 10-ти квартирный элитный дом.

В конце 2016 года Иван Михневич объявил на своей странице в Facebook о запуске швейцарской Alpein Software ряда новых сервисов, среди которых менеджер паролей безопасности PassSecurium, виртуальный рабочий стол DeskSecurium и корпоративная платформа безопасной корпоративной связи SwissSecurium. По словам бизнесмена, новые сервисы зарегистрированы в Швейцарии и находятся в бывшем военном бункере «глубоко в швейцарских Альпах». Над бункером располагаются от 300 до 1000 метров гранита, сооружение способно выдержать ударную волну и электромагнитный импульс от атомной бомбы мощностью в 20 мегатон. Дата-центр снабжается гидроэлектрической энергией и охлаждается с помощью расположенных под горой водных резервуаров, скрытых в миллионах тонн гранита.

«Я действительно имею отношение к указанным частным компаниям, однако состав участников, размеры инвестиций и результаты хозяйственной деятельности являются конфиденциальной информацией», — сказал Михневич. Он подтвердил, что «СинерджиКом» — это его «единственный бизнес-актив в Беларуси». «Проект очень сложный и амбициозный в силу создания принципиально новых и совершенно не виртуальных продуктов с уникальным физико-химическим составом и технологией производства. Решения для строительной и нефтегазовой отрасли в настоящее время находятся в стадиях сертификации и начала применения», — отметил он.

Для Ивана Михневича Беларусь «в настоящее время, и на ближайшую, если не среднесрочную, перспективу», является «закрытой страной по причинам фактической недальновидной политики, проводимой в отношении бизнеса». «Мне больно видеть отрицательную селекцию, проводимую на моей родине», — резюмировал он.