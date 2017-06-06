Литва ценит экономическое партнерство с Беларусью, однако «не может игнорировать проблем, существующих в этой стране», заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс. Об этом сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на BNS. Так он отреагировал на вызов посла Литвы Андрюса Пулокаса в МИД РБ для объяснений по поводу высказываний президента Литвы.



Линас Линкявичюс, фото: Reuters

— Мы всегда помним о том, что это наш сосед, что мы с этим соседом и торгуем, и сотрудничаем, и партнерство в этом смысле очень важное. Однако есть аспекты, которые заслуживают комментариев. Мы не можем не обращать внимания на это. Насколько мне известно, президент выказала свой взгляд по поводу организуемых Россией в последнее время учений, в которые Беларусь очень интегрирована, ее территория используется для дислокации больших мощностей, — заявил в среду утром Линкявичюс, добавив, что в Минске не желают обсуждать строящуюся БелАЭС.

Напомним, 5 июня президент Литвы Даля Грибаускайте назвала «вызовом и угрозой» соседство с Россией и Беларусью.

— Эстония, как и Латвия, а также Польша для нас очень важны, так как это восточная граница НАТО, поэтому вызовы и угрозы — те же. Это — нахождение России и Беларуси у наших восточных границ. Конечно, это и милитаризация, которую мы наблюдаем в Калининграде, использование территории Беларуси для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада. Среди них — и предстоящие военные учения ["Запад-2017"], — отметила Грибаускайте.

Вечером в МИД Беларуси вызвали литовского посла Андрюса Пулокаса и потребовали пояснений в связи с заявлениями Грибаускайте.

— Использованная президентом Литвы лексика, включая слова «агрессивные игры», является оскорблением для нашей страны, ведущей миролюбивую политику, вносящей реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона", — отметили в МИД.

Там добавили, что такие заявления делаются не для укрепления безопасности в регионе, а чтобы повысить свою узнаваемость среди партнеров по НАТО и популярность у избирателей.