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Белорусы за пять месяцев продали 2,8 млрд долларов

07.06.2017 12:05 — Новости Экономики | БДГ  
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По итогам пяти месяцев 2017 года в Беларуси сохраняется тенденция чистой продажи населением иностранной валюты

Согласно данным Нацбанка, за январь-май граждане продали банкам наличной валюты на 2,814 млрд долларов в эквиваленте, а купили 1,688 млрд. Чистая продажа составила 1,126 млрд долларов. С учетом безналичной валюты чистая продажа валюты населением сложилась в сумме 951 млн долларов.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси за пять месяцев продали иностранной валюты на 7,144 млрд долларов в эквиваленте, а приобрели 7,19 млрд. Чистая покупка ими составила 46 млн долларов. Нерезиденты продали в Беларуси валюты на 207 млн долларов в эквиваленте, а купили 63 млн долларов. Чистая продажа составила 144 млн долларов.

Напомним, что с 1 июня в стране прекратила действовать норма от 2011 года, которой была введена регистрация банками паспортных данных физлиц при покупке иностранной валюты. Отмена регистрации паспортных данных предусмотрена указом президента от 29 мая № 192. Соответствующая информация уже доведена Нацбанком до банков страны.

«Решение о либерализации валютного режима принято по инициативе Национального банка с учетом стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке. В течение достаточно продолжительного времени на рынке наблюдается сбалансированность спроса и предложения. Таким образом, в настоящее время требование о регистрации паспортных данных при покупке иностранной валюты физическими лицами стало излишним», - сообщает Национальный банк.

Теоретически отмена регистрации паспортных данных может привести к росту покупки валюты населением.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По итогам пяти месяцев 2017 года в Беларуси сохраняется тенденция чистой продажи населением иностранной валюты. 

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