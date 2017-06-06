|
Белорусы за пять месяцев продали 2,8 млрд долларов
07.06.2017 12:05 — Новости Экономики | БДГ
По итогам пяти месяцев 2017 года в Беларуси сохраняется тенденция чистой продажи населением иностранной валюты.
Согласно данным Нацбанка, за январь-май граждане продали банкам наличной валюты на 2,814 млрд долларов в эквиваленте, а купили 1,688 млрд. Чистая продажа составила 1,126 млрд долларов. С учетом безналичной валюты чистая продажа валюты населением сложилась в сумме 951 млн долларов.
Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси за пять месяцев продали иностранной валюты на 7,144 млрд долларов в эквиваленте, а приобрели 7,19 млрд. Чистая покупка ими составила 46 млн долларов. Нерезиденты продали в Беларуси валюты на 207 млн долларов в эквиваленте, а купили 63 млн долларов. Чистая продажа составила 144 млн долларов.
Напомним, что с 1 июня в стране
«Решение о либерализации валютного режима принято по инициативе Национального банка с учетом стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке. В течение достаточно продолжительного времени на рынке наблюдается сбалансированность спроса и предложения. Таким образом, в настоящее время требование о регистрации паспортных данных при покупке иностранной валюты физическими лицами стало излишним», -
Теоретически отмена регистрации паспортных данных может привести к росту покупки валюты населением.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам пяти месяцев 2017 года в Беларуси сохраняется тенденция чистой продажи населением иностранной валюты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии