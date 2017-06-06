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Сельское хозяйство будут «поднимать» за счет китайских кредитов
07.06.2017 13:33 — Новости Экономики | БДГ
Министр сельского хозяйства и продовольствия заявил о резком сокращении в Беларуси числа убыточных сельхозорганизаций и анаонсировал приход в отрасль серьезных китайских инвестиций.
Как рассказал Леонид Заяц после церемонии официального открытия выставки «Белагро-2017» 6 июня, сельское хозяйство по итогам четырех месяцев сохранила положительную динамику, а число убыточных сельхозпредприятий в Беларуси сократилось на 40%, валютная выручка от экспорта продукции на рынки третьих стран за четыре месяца составила $776 млн, положительное сальдо - $670 млн, темп роста - 118,1%.
Уже сегодня стало известно, что в сельское хозяйство Беларуси готовы инвестировать китайские бизнесмены. 7 июня глава Минсельхзпрода провел встречу с руководством компании Xinrongji Holding Group, которая сообщила о намерении инвестировать в модернизацию белорусского сельского хозяйства миллиард долларов.
«Основные направления деятельности наших двух предприятий - инвестиции в области сельского хозяйства (в частности, в мясо-молочное производство), финансовые инвестиции, туризм. Что касается инвестиций в сельское хозяйство, то если по итогам переговоров нам предложат существующие предприятия, мы не исключаем вопрос их глубокой модернизации. Мы хотим привнести новое в эти предприятия, сделать их более современными, отвечающими требованиям китайского рынка. В то же время мы не исключаем и второй вариант - создание отдельного предприятия с чистого листа», -
Президент компании DRex Food Group Дай Шивэй напомнил, что в Китае уже были проведены переговоры с Минсельхозпродом Беларуси и определена сумма инвестиций - 1 млрд долларов, которые будут вложены в строительство молочно-товарных комплексов и модернизацию перерабатывающих предприятий.
Отметим, что ранее сельскохозяйственная отрасль была признана наиболее сильно
Ранее эксперты в интервью БДГ говорили о том, что у сельского хозяйства Беларуси
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Министр сельского хозяйства и продовольствия заявил о резком сокращении в Беларуси числа убыточных сельхозорганизаций и анаонсировал приход в отрасль серьезных...
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