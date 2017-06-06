Сельское хозяйство будут «поднимать» за счет китайских кредитов

Министр сельского хозяйства и продовольствия заявил о резком сокращении в Беларуси числа убыточных сельхозорганизаций и анаонсировал приход в отрасль серьезных китайских инвестиций.

Как рассказал Леонид Заяц после церемонии официального открытия выставки «Белагро-2017» 6 июня, сельское хозяйство по итогам четырех месяцев сохранила положительную динамику, а число убыточных сельхозпредприятий в Беларуси сократилось на 40%, валютная выручка от экспорта продукции на рынки третьих стран за четыре месяца составила $776 млн, положительное сальдо - $670 млн, темп роста - 118,1%.

Уже сегодня стало известно, что в сельское хозяйство Беларуси готовы инвестировать китайские бизнесмены. 7 июня глава Минсельхзпрода провел встречу с руководством компании Xinrongji Holding Group, которая сообщила о намерении инвестировать в модернизацию белорусского сельского хозяйства миллиард долларов.

«Основные направления деятельности наших двух предприятий - инвестиции в области сельского хозяйства (в частности, в мясо-молочное производство), финансовые инвестиции, туризм. Что касается инвестиций в сельское хозяйство, то если по итогам переговоров нам предложат существующие предприятия, мы не исключаем вопрос их глубокой модернизации. Мы хотим привнести новое в эти предприятия, сделать их более современными, отвечающими требованиям китайского рынка. В то же время мы не исключаем и второй вариант - создание отдельного предприятия с чистого листа», - сообщил президент компании Xinrongji Holding Group Нянь Юнань.

Президент компании DRex Food Group Дай Шивэй напомнил, что в Китае уже были проведены переговоры с Минсельхозпродом Беларуси и определена сумма инвестиций - 1 млрд долларов, которые будут вложены в строительство молочно-товарных комплексов и модернизацию перерабатывающих предприятий.

Отметим, что ранее сельскохозяйственная отрасль была признана наиболее сильно подверженной коррупции . Последнее громкое задержание председателя солигорского райисполкома Александра Римашевского стало тому личшним подстверждением: по данным следствия, председатель райисполкома на протяжении длительного времени злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района.