Число убыточных предприятий АПК сократилось на 40%

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц констатирует улучшение финансового состояния сельскохозяйственных предприятий.



© Sputnik / Виктор Толочко Заяц: мы вышли из нищенской страны и теперь лидеры в мире

Годом ранее президентом Беларуси был подписан пакет документов, направленных на улучшение финансового состояния сельскохозяйственных предприятий. По состоянию на июнь прошлого года подавляющее большинство из них было закредитовано, работало с убытками. Статистика этого года свидетельствует, что эти документы работают, подчеркнул министр.

"Мы на 40% сократили количество убыточных сельхозпредприятий. Общий объем убытков сокращен на 60%, на 1% удалось уменьшить финансовые обязательства убыточных хозяйств", — сказал министр, общаясь с журналистами на открывшейся под Минском международной выставке "Белагро-2017".

Экономика села изменилась

По словам главы ведомства, за четыре месяца этого года в сфере АПК был получен прирост производства на 2%, причем не за счет увеличения поголовья скота и птицы, а за счет применения современных технологий.

"Рост производства — на 2%. При этом обеспечили рост по молоку на 3,4% и добавили 72 тысячи тонн за счет интенсивного фактора — увеличения продуктивности дойного стада. Увеличилась выработка скота и птицы на 15 тысяч тонн, крупного рогатого скота и свиней", — добавил министр.

Заяц подчеркнул, что за время работы указов президента изменилась экономика не только у производителей сельхозпродукции, но и у тех, кто ее перерабатывает.

"На эту дату молочные предприятия обеспечили уровень рентабельности продаж на 14,9 процентных пункта, имеют чистую прибыль в 30 с половиной миллионов рублей при 3,5 миллионов рублей убытков в прошлом году. Мясопереработчики увеличили рентабельность продаж до 8,3 процентных пункта", — сказал он.

По данным министра, на сегодняшний день чистая прибыль белорусского АПК составила 194 миллиона долларов, тогда как годом ранее чистый убыток составлял три миллиона долларов.

"Выйти из такой нищенской страны и за короткий период времени занять лидирующие позиции по многим факторам в мире — это многого стоит. У нас есть уверенность, что текущий год тоже закончим успешно", — сказал Заяц.

По его словам, за 2011-2015 годы бюджетная поддержка АПК составила 8,3 миллиарда долларов, а валютная выручка за этот же период — 25 миллиардов долларов. "То есть мы видим, что деньги государства работают. Это мощный бизнес, и в него надо больше вкладывать", — подчеркнул глава ведомства.

Экспорт драматизировать не надо

Министр также сообщил, что, несмотря на сложности с отправкой белорусского продовольствия на рынок, в целом экспорт идет успешно.

Так, за минувший год Беларусь экспортировала продовольствия на 4,2 миллиарда долларов, что на 2% больше по сравнению с 2015 годом. За четыре месяца этого года такие тенденции удалось сохранить.

"Нормально у нас идут переговоры, все продается, больших запасов на складах нет, и драматизировать ситуацию не надо", — сказал Заяц, отвечая на вопрос журналистов о том, как складывается ситуация на переговорах с российскими коллегами.

Министр подчеркнул, что сейчас Беларусь активно наращивает поставки продовольствия на рынки третьих стран. В частности, идет сертификация белорусских предприятий для поставок говядины и мяса птицы в Китай, право на поставки молочной продукции получили 34 белорусских завода.

По данным главы Минсельхозпрода, за истекший период этого года на рынках третьих стран объем торговли продовольственной продукцией составил 776 миллионов долларов, что более чем на 18% превышает прошлогодний показатель. При этом было достигнуто положительное сальдо внешней торговли в размере 670 миллионов долларов. Министр также рассказал, что сейчас Беларусь серьезно работает над заключением контрактов на поставки продовольствия в страны Африки.

На экспорт — только излишки

Министр обратил внимание, что за годы реализации в Беларуси программ по поддержке и развитию села республика смогла полностью обеспечить себя отечественным продовольствием. По словам Зайца, на экспорт поставляются только "излишки", а это сегодня 60% от всего переработанного молока и 30% от переработанного мяса.

"В переводе на молоко 11 тысяч тонн мы каждый день отправляем, в переводе на мясо — тысячу тонн продуктов. Это ни много ни мало порядка 12 миллионов долларов ежедневно мы получаем валютной выручки", — уточнил он.

Заяц также обратил внимание, что Беларуси удается за счет качества своего продовольствия удерживать достаточно высокие цены на него на мировых рынках.

"На одной тонне говядины мы зарабатываем 350 долларов, на тонне сухого молока мы зарабатываем 540 долларов, на одной тонне сыра почти 1400 долларов. Уровень цен держится благодаря тому, что у нас очень натуральный продукт, переработан из натурального сырья", — сказал министр.