Умер автор концепции маркетинговых войн Джек Траут

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Всемирно известный маркетолог и экономист Джек Траут скончался в США в возрасте 82 лет, сообщила в среду газета The New York Times.



© REUTERS Joshua Roberts/File Photo Автор "Великой шахматной доски" Збигнев Бжезинский скончался в США

Траут скончался еще четвертого июня, однако общественность о смерти самого известного маркетолога современности узнала только в среду.

По сообщениям американской прессы, Траут умер в возрасте 82 лет от рака кишечника. У экономиста осталась большая семья: несколько детей и внуки.

Всемирную известность Траут снискал благодаря своим работам в сфере маркетинга — в частности, он первым разработал концепции позиционирования и маркетинговых войн. В разные годы Траут и его компания работали с крупнейшими мировыми фирмами — такими как Apple, PepsiCo и другие. Помогал он и советникам 44-го президента США Барака Обамы.

Посещал Джек Траут и Минск — в 2009-м году он принимал участие в открытии своей консалтинговой компании в Беларуси. Тогда Траут высказался о названии университета МИТСО, формировании бренда Беларуси и ряде иных вопросах.