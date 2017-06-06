ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк дожимает. Регулятор объявил новые шаги в борьбе с долларизацией

07.06.2017 15:41 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Национальный банк Беларуси нанес очередной удар по высокой долларизации экономики, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Правление Нацбанка приняло решение о повышении с 1 июля 2017 г. норматива отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте с 11 до 15 процентов.

По оценке регулятора, такой резкий рост норматива резервирования будет способствовать повышению привлекательности сбережений в белорусских рублях по сравнению с валютными сбережениями.

Нацбанк также принял решение прекратить выдачу новых и продление действующих индивидуальных разрешений страховым компаниям на расчеты в иностранной валюте по договорам страхования физлиц, предусматривающим страхование жизни, в том числе страхование дополнительной пенсии.

Ранее выданные разрешения будут действительны до окончания срока их действия.

В Нацбанке отмечают, что в связи с реализацией ранее принятых решений уровень долларизации национальной экономики заметно снизился: в мае 2017 года доля валютных вкладов в общей структуре депозитов уменьшилась до 69,3% с 75% в мае 2016 года.

Как сообщалось, Национальный банк ранее прекратил выдачу новых и продление действующих разрешений на использование иностранной валюты при оказании физическим лицам услуг по перевозке авиатранспортом и медицинских услуг.

«Решения направлены также на минимизацию секторального регулирования отдельных видов деятельности для обеспечения равных условий конкуренции», — говорится в сообщении.

Регулятор заверил, что совместно с правительством продолжит «реализацию пакетных мер по дедолларизации экономики параллельно с дальнейшей либерализацией валютного рынка».

Бойкот доллару. Среди новых предложений по дедолларизации есть радикальные

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правление Нацбанка приняло решение о повышении с 1 июля 2017 г. норматива отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко улетает в Казахстан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика