Нацбанк дожимает. Регулятор объявил новые шаги в борьбе с долларизацией

Национальный банк Беларуси нанес очередной удар по высокой долларизации экономики, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Правление Нацбанка приняло решение о повышении с 1 июля 2017 г. норматива отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте с 11 до 15 процентов.

По оценке регулятора, такой резкий рост норматива резервирования будет способствовать повышению привлекательности сбережений в белорусских рублях по сравнению с валютными сбережениями.

Нацбанк также принял решение прекратить выдачу новых и продление действующих индивидуальных разрешений страховым компаниям на расчеты в иностранной валюте по договорам страхования физлиц, предусматривающим страхование жизни, в том числе страхование дополнительной пенсии.

Ранее выданные разрешения будут действительны до окончания срока их действия.

В Нацбанке отмечают, что в связи с реализацией ранее принятых решений уровень долларизации национальной экономики заметно снизился: в мае 2017 года доля валютных вкладов в общей структуре депозитов уменьшилась до 69,3% с 75% в мае 2016 года.

Как сообщалось, Национальный банк ранее прекратил выдачу новых и продление действующих разрешений на использование иностранной валюты при оказании физическим лицам услуг по перевозке авиатранспортом и медицинских услуг.

«Решения направлены также на минимизацию секторального регулирования отдельных видов деятельности для обеспечения равных условий конкуренции», — говорится в сообщении.

Регулятор заверил, что совместно с правительством продолжит «реализацию пакетных мер по дедолларизации экономики параллельно с дальнейшей либерализацией валютного рынка».

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