Нацбанк не продлит страховым компаниям разрешения на расчеты в валюте

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Национальный банк Беларуси принял решение прекратить выдачу новых и продление уже выданных страховым компаниям разрешений на расчеты в валюте по договорам страхования физлиц, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Там пояснили, что НБРБ продолжает реализацию комплекса мер, направленных на дальнейшую дедолларизацию экономики.

"В рамках последовательных мер по ограничению использования иностранной валюты в расчетах на территории Беларуси Нацбанк принял решение прекратить выдачу новых и продление действующих индивидуальных разрешений страховым компаниям на расчеты в иностранной валюте по договорам страхования физических лиц, предусматривающим страхование жизни, в том числе страхование дополнительной пенсии", — проинформировали в Нацбанке.

Ранее выданные разрешения будут действительны до окончания срока их действия, добавили там.

В связи с реализацией ранее принятых решений уровень долларизации национальной экономики Беларуси заметно снизился. Так, в мае 2017 года доля валютных вкладов в общей структуре депозитов уменьшилась до 69,3% с 75% в мае 2016 года.

С целью усиления такой тенденции правление регулятора приняло решение о повышении с 1 июля 2017 года норматива отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте с 11 до 15%.

Изменение норматива резервирования будет способствовать повышению привлекательности сбережений в белорусских рублях по сравнению с валютными сбережениями, отметили в Нацбанке.

Ранее НБРБ уже прекратил выдачу новых и продление действующих разрешений на использование валюты при оказании гражданам услуг по перевозке авиатранспортом и медицинских услуг.

В Нацбанке подчеркнули, что вместе с правительством продолжат реализацию пакетных мер по дедолларизации экономики параллельно с дальнейшей либерализацией валютного рынка.