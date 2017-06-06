Девять правозащитных организаций требуют от СК и Генпрокуратуры проверить сообщения о пытках в отношении фигурантов громкого дела «Белого легиона» и, во избежание риска жестокого обращения, изменить 14 обвиняемым меру пресечения.



Сергей Кунцевич, фото с сайта spring96.org

Подписанты коллективного обращения от 9 структур напоминают, что недавно освобожденный соратник Николая Статкевича Сергей Кунцевич рассказал о пытках в СИЗО КГБ и написал об этом заявление в Следственный комитет.

— Он заявил, в частности, что в ходе допроса в здании КГБ Беларуси, который проходил в отсутствие адвоката, лица в черной униформе и масках, когда комнату для допроса покинули следователи, нанесли ему несколько ударов по телу, после этого один из них 3−4 раза использовал в отношении него электрошокер — воздействовал на левую ногу в течение 30−40 секунд.

Кунцевич также сообщил, что находился в СИЗО КГБ в «в унижающих, бесчеловечных условиях»: 14 дней спал на полу, в течение дня сидел на узкой доске, не получал медицинской помощи. Также активист заявил об избиении сотрудниками СИЗО МВД № 1 на Володарского.

Правозащитники отмечают, что в соответствии с действующим законодательством доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы, не могут быть положены в основу обвинения и не могут использоваться в качестве доказывания.

Подписанты коллективного обращения требуют от Генпрокуратуры и СК провести «объективную проверку, принять меры по расследованию озвученных С. Кунцевичем сведений о пытках и привлечь виновных к уголовной ответственности», освободить из-под стражи 14 оставшихся в СИЗО фигурантов дела «Белого легиона» и соблюдать международные обязательства Беларуси по предотвращению пыток.

Обращение подписали «Весна», Белорусская ассоциация журналистов, Центр правовой трансформации, Дом прав человека имени Б.Звозскова, Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский документационный центр, «Правовая инициатива», «Солидарность» и Ассамблея неправительственных демократических организаций.

На протяжении последних недель фигурантов дела «Белого легиона» освобождают из-под ареста. Последним вышел на свободу художник-дизайнер Андрей Белявский. Большинство из фигурантов дела обвиняют по двум статьям УК: подготовка массовых беспорядков и создание незаконного вооруженного формирования.