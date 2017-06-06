Правительство поручило принять меры по снижению процентных ставок по ранее выданным кредитам для реального сектора экономики.

«Руководителям госорганов, губернаторам и мэру Минска под персональную ответственность совместно с банками необходимо выработать решения по пересмотру ставок по ранее выданным кредитам с высокими процентными ставками и штрафных санкций по ним до экономически обоснованного уровня», — рассказали TUT.BY собеседники, знакомые с решением Совмина. Нацбанку предложено «оказать содействие в проведении этой работы».

Данная проблематика обсуждалась 30 мая на заседании президиума Совета министров. Премьер-министр Андрей Кобяков констатировал, что кредитные ресурсы стали более доступными для реального сектора экономики. Средняя процентная ставка по новым кредитам (без учета льготных) в апреле текущего года снизилась еще на 1,5 процентных пункта, до 15,5 процента годовых, что ниже, чем в декабре 2016 г., на 5 п.п. «Но на практике острота проблемы "дорогих кредитов" (по старым кредитам) для реального сектора сохраняется», — сказал он в своем выступлении, открытом для журналистов.

Гиганты промышленности сетовали на дефицит оборотных средств, недостаток свободного залогового имущества для обеспечения всей необходимой для производства суммы кредита, высокие процентные ставки по старым кредитам. По словам собеседников, рассматривалась возможность участия страховых компаний в снижении рисков и улучшении условий кредитования.

Правительство согласно оказать поддержку в этом вопросе только тем предприятиям, которые будут иметь конкретные контракты и гарантированную выручку.

С 14 июня ставка рефинансирования Нацбанка будет снижена с 14 до 13 процентов годовых. С начала года это будет пятое снижение ключевой ставки.