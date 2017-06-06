Правительство Литвы постановило, что строящаяся Белорусская АЭС в Островце представляет угрозу национальной безопасности Литвы. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Литвы.



Фото: Василий Семашко для TUT.BY

«Интересы национальной безопасности и людей — самые важные. Позиция Литвы по поводу БелАЭС четкая и принципиальная: строительство БелАЭС не может продолжаться. С самого начала это строительство сопровождается серьезными нарушениями и инцидентами, не соблюдались и до сих пор не соблюдаются ни требования ядерной безопасности, ни международные природоохранные требования», — заявил премьер Саулюс Сквярнялис.

Как говорится в сообщении, правительство выступило со своей оценкой в связи с БелАЭС во исполнение принятого сеймом закона, которым намечается ограничивать импорт электроэнергии из Беларуси и России.

По мнению правительства Литвы, БелАЭС нарушает национальные интересы и интересы безопасности по всем установленным в законе критериям: географическое положение и пригодность выбранной стройплощадки, технологические особенности, обеспечение ядерной безопасности, соблюдение международных требований безопасности и природоохраны, межгосударственное сотрудничество.

«В выполненной оценке говорится, что Беларусь не представила доказательств того, что при выборе строительной площадки для АЭС, которая находится всего в 40 с небольшим километрах от Вильнюса, были должным образом приняты во внимание численность населения Литвы, его распределение и другие факторы, которые имеют значение в случае ядерной или радиологической аварии на БелАЭС», — говорится в сообщении.

Отметим, что именно сегодня, 7 июня, инспекционная группа МАГАТЭ по итогам SEED-миссии опубликовала доклад по БелАЭС. В нем указано, что «при выборе площадки и проектировании БелАЭС были надлежащим образом проанализированы все аспекты безопасности, включая внешние воздействия».

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.