ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Microsoft при участии ПВТ провел Government Industry Day

07.06.2017 17:13 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Корпорация Microsoft при участии Парка высоких технологий и Министерства связи и информатизации провели сегодня в Минске семинар с участием белорусских министров и экспертов мировой корпорации, сообщает БЕЛТА.

Повестка дня — цифровая трансформация экономики. На семинаре была презентована «дорожная карта» для белорусских госорганов по внедрению передовых технологий в области финансов, транспорта, здравоохранения, образования, формирования безопасной среды.

По словам главы Microsoft Беларусь Антона Мякишева, мир меняется с огромной скоростью, и мы живем во время четвертой индустриальной революции. Технологии являются ядром этого процесса. «Сегодняшнее мероприятие — это способ поделиться с представителями органов государственного управления примерами того, как ИТ меняет к лучшему жизнь граждан и повышает конкурентоспособность экономики страны», — отметил он.

Также в рамках мероприятия запланированы на 8 июня переговоры директора ПВТ Всеволода Янчевского с главой департамента Microsoft по работе с госорганами в Центральной и Восточной Европе Эвангелосом Крисафидисом. Стороны обсудят перспективы масштабного сотрудничества белорусской стороны с глобальной корпорацией в области электронного правительства, внедрения современных технологий в традиционные сферы экономики.

Как отметил Всеволод Янчевский, общая задача Парка высоких технологий и корпорации Microsoft — не только показать нашим государственным структурам новейшие мировые технологии, но и без всякого промедления перейти к их реальному воплощению в жизнь. «Скорость — это победа, промедление — проигрыш. Тем более, мы видим интерес больших ИТ-гигантов к Беларуси растет. Это хорошая новость. И наша страна должна этим воспользоваться», — сказал он.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также в рамках мероприятия запланированы на 8 июня переговоры директора ПВТ Всеволода Янчевского с главой департамента Microsoft по работе с госорганами в Центральной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Правительство Литвы назвало строительство БелАЭС "угрозой национальной безопасности"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика