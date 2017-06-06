Microsoft при участии ПВТ провел Government Industry Day

Корпорация Microsoft при участии Парка высоких технологий и Министерства связи и информатизации провели сегодня в Минске семинар с участием белорусских министров и экспертов мировой корпорации, сообщает БЕЛТА.

Повестка дня — цифровая трансформация экономики. На семинаре была презентована «дорожная карта» для белорусских госорганов по внедрению передовых технологий в области финансов, транспорта, здравоохранения, образования, формирования безопасной среды.

По словам главы Microsoft Беларусь Антона Мякишева, мир меняется с огромной скоростью, и мы живем во время четвертой индустриальной революции. Технологии являются ядром этого процесса. «Сегодняшнее мероприятие — это способ поделиться с представителями органов государственного управления примерами того, как ИТ меняет к лучшему жизнь граждан и повышает конкурентоспособность экономики страны», — отметил он.

Также в рамках мероприятия запланированы на 8 июня переговоры директора ПВТ Всеволода Янчевского с главой департамента Microsoft по работе с госорганами в Центральной и Восточной Европе Эвангелосом Крисафидисом. Стороны обсудят перспективы масштабного сотрудничества белорусской стороны с глобальной корпорацией в области электронного правительства, внедрения современных технологий в традиционные сферы экономики.

Как отметил Всеволод Янчевский, общая задача Парка высоких технологий и корпорации Microsoft — не только показать нашим государственным структурам новейшие мировые технологии, но и без всякого промедления перейти к их реальному воплощению в жизнь. «Скорость — это победа, промедление — проигрыш. Тем более, мы видим интерес больших ИТ-гигантов к Беларуси растет. Это хорошая новость. И наша страна должна этим воспользоваться», — сказал он.