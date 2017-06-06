МАГАТЭ опубликовало в целом позитивный отчет об оценке внешних рисков на БелАЭС

При выборе площадки и проектировании БелАЭС Беларусь предприняла все шаги, чтобы адекватно учесть все аспекты безопасности, включая риски внешних воздействий. Таков основной вывод доклада МАГАТЭ по итогам январской миссии SEED в Беларусь. При этом Беларуси дан ряд рекомендаций, в основном — по должному оформлению документации об анализе устойчивости АЭС. Текст доклада публикует сайт Минэнерго .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Миссия SEED работала в Беларуси с 16 по 20 января по приглашению Минска. МАГАТЭ отмечает «исключительную поддержку», которую оказали белорусские власти для проведения миссии.

Выводы и рекомендации миссии таковы:

Беларусь систематически и полностью проводит скрининг внешних рисков и угроз, используя надежные и хорошо задокументированные критерии;

Беларуси рекомендуется улучшить документацию, относящуюся к скринингу электромагнитных воздействий и молний;

При проектировании станции учтены погодные и сейсмические параметры площадки, защита от падения самолетов на АЭС обеспечивается конструкцией станции и ограничением полетов в зоне, прилегающей к БелАЭС;

Программы мониторинга рисков адекватны и должным образом задокументированы в предварительном отчете по обоснованию безопасности БелАЭС;

Беларуси необходимо должным образом задокументировать результаты сейсмического анализа площадки в своем финальном отчете о безопасности БелАЭС, учитывая при этом характеристики почвы и международную практику.

Беларусь должным образом приняла в расчет уроки аварии на АЭС в Фукусиме.

Напомним, проведение миссии SEED было давним требованием Литвы. Однако еще не дожидаясь завершения работы экспертов МАГАТЭ, глава МИД этой страны Линас Линкявичюс обвинил Беларусь в избирательном применении стандартов ядерной безопасности. «Беларусь пропустила оценку площадки для строительства и пригласила миссию МАГАТЭ SEED, которая, скорее всего, ограничится только оценкой дизайна электростанции». По мнению Линкявичюса, такой подход Минска означает, что ему есть что скрывать.

В МИД Беларуси новость о БелАЭС не будет достаточно хорошей">раскритиковали такие заявления литовского министра за день до оглашения итогов миссии. «Никакая новость о Белорусской АЭС не будет для них достаточно хорошей», — ответил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, говоря о литовских партнерах.

Сегодня же литовское правительство постановило , что БелАЭС представляет угрозу национальной безопасности Литвы. «Позиция Литвы по поводу БелАЭС четкая и принципиальная: строительство БелАЭС не может продолжаться», — заявил премьер Саулюс Сквярнялис.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.