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МАГАТЭ опубликовало в целом позитивный отчет об оценке внешних рисков на БелАЭС

07.06.2017 19:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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При выборе площадки и проектировании БелАЭС Беларусь предприняла все шаги, чтобы адекватно учесть все аспекты безопасности, включая риски внешних воздействий. Таков основной вывод доклада МАГАТЭ по итогам январской миссии SEED в Беларусь. При этом Беларуси дан ряд рекомендаций, в основном — по должному оформлению документации об анализе устойчивости АЭС. Текст доклада публикует сайт Минэнерго.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Миссия SEED работала в Беларуси с 16 по 20 января по приглашению Минска. МАГАТЭ отмечает «исключительную поддержку», которую оказали белорусские власти для проведения миссии.

Выводы и рекомендации миссии таковы:

  • Беларусь систематически и полностью проводит скрининг внешних рисков и угроз, используя надежные и хорошо задокументированные критерии;
  • Беларуси рекомендуется улучшить документацию, относящуюся к скринингу электромагнитных воздействий и молний;
  • При проектировании станции учтены погодные и сейсмические параметры площадки, защита от падения самолетов на АЭС обеспечивается конструкцией станции и ограничением полетов в зоне, прилегающей к БелАЭС;
  • Программы мониторинга рисков адекватны и должным образом задокументированы в предварительном отчете по обоснованию безопасности БелАЭС;
  • Беларуси необходимо должным образом задокументировать результаты сейсмического анализа площадки в своем финальном отчете о безопасности БелАЭС, учитывая при этом характеристики почвы и международную практику.
  • Беларусь должным образом приняла в расчет уроки аварии на АЭС в Фукусиме.

Напомним, проведение миссии SEED было давним требованием Литвы. Однако еще не дожидаясь завершения работы экспертов МАГАТЭ, глава МИД этой страны Линас Линкявичюс обвинил Беларусь в избирательном применении стандартов ядерной безопасности. «Беларусь пропустила оценку площадки для строительства и пригласила миссию МАГАТЭ SEED, которая, скорее всего, ограничится только оценкой дизайна электростанции». По мнению Линкявичюса, такой подход Минска означает, что ему есть что скрывать.

В МИД Беларуси новость о БелАЭС не будет достаточно хорошей">раскритиковали такие заявления литовского министра за день до оглашения итогов миссии. «Никакая новость о Белорусской АЭС не будет для них достаточно хорошей», — ответил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, говоря о литовских партнерах.

Сегодня же литовское правительство постановило, что БелАЭС представляет угрозу национальной безопасности Литвы. «Позиция Литвы по поводу БелАЭС четкая и принципиальная: строительство БелАЭС не может продолжаться», — заявил премьер Саулюс Сквярнялис.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Беларусь предприняла все шаги, чтобы адекватно учесть все аспекты безопасности АЭС, включая риски внешних воздействий, считает МАГАТЭ.

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