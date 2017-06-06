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МАГАТЭ опубликовало в целом позитивный отчет об оценке внешних рисков на БелАЭС
07.06.2017 19:04 — Новости Экономики | Tut.by
При выборе площадки и проектировании БелАЭС Беларусь предприняла все шаги, чтобы адекватно учесть все аспекты безопасности, включая риски внешних воздействий. Таков основной вывод доклада МАГАТЭ по итогам
Миссия SEED работала в Беларуси с 16 по 20 января по приглашению Минска. МАГАТЭ отмечает «исключительную поддержку», которую оказали белорусские власти для проведения миссии.
Выводы и рекомендации миссии таковы:
Напомним, проведение миссии SEED было давним требованием Литвы. Однако еще не дожидаясь завершения работы экспертов МАГАТЭ, глава МИД этой страны Линас Линкявичюс
В МИД Беларуси новость о БелАЭС не будет достаточно хорошей">раскритиковали такие заявления литовского министра за день до оглашения итогов миссии. «Никакая новость о Белорусской АЭС не будет для них достаточно хорошей», — ответил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, говоря о литовских партнерах.
Сегодня же литовское правительство
Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.
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Беларусь предприняла все шаги, чтобы адекватно учесть все аспекты безопасности АЭС, включая риски внешних воздействий, считает МАГАТЭ.
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