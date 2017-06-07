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"Беларусь резко осуждает терроризм и экстремизм". Лукашенко направил соболезнования президенту Ирана
07.06.2017 22:26 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Ирана Хасану Рухани, родным и близким погибших в результате терактов в этой стране, сообщает
В соболезновании подчеркивается, что в Беларуси с болью и скорбью узнали о человеческих жертвах в результате террористической атаки боевиков на здание парламента Ирана и значимое для иранского народа место паломничества — мавзолей имама Хомейни.
«Беларусь резко осуждает терроризм и экстремизм во всех проявлениях и всегда будет солидарна с Ираном и мировым сообществом в бескомпромиссном противостоянии таким преступлениям», — заявил глава государства.
7 июня в Тегеране произошли
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"Беларусь резко осуждает терроризм и экстремизм". Лукашенко направил соболезнования президенту Ирана
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Ирана Хасану Рухани, родным и близким погибших в результате терактов в этой стране.
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