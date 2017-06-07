Нефть обновила минимум с 5 мая – ниже $48 за баррель

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Цены на нефть продолжают снижаться в среду – стоимость барреля марки Brent в первый раз с 5 мая упала ниже 48 долларов США.



© Sputnik / Сергей Лескеть Лукашенко недоволен белорусской "нефтянкой"

В среду вечером стоимость августовских фьючерсов на смесь барреля Brent снижалась на 3,77% – до 48,24 доллара, до этого она обновила майский минимум – 47,98. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 4,79% – до 45,88 доллара.

Ранее Минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти в стране за неделю на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,6%.

По словам аналитика Stratas Advisors Джеффри Куикли, которого цитирует газета The Wall Street Journal , сообщение американского ведомства действительно негативное. При этом специалист не исключает, что цены на "черное золото" еще вернутся к росту.