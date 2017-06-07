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Нефть обновила минимум с 5 мая – ниже $48 за баррель

07.06.2017 21:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн – Sputnik. Цены на нефть продолжают снижаться в среду – стоимость барреля марки Brent в первый раз с 5 мая упала ниже 48 долларов США.

Нефть обновила минимум с 5 мая – ниже за баррель
© Sputnik / Сергей Лескеть
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В среду вечером стоимость августовских фьючерсов на смесь барреля Brent снижалась на 3,77% – до 48,24 доллара, до этого она обновила майский минимум – 47,98. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 4,79% – до 45,88 доллара.

Ранее Минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти в стране за неделю на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,6%.

По словам аналитика Stratas Advisors Джеффри Куикли, которого цитирует газета The Wall Street Journal, сообщение американского ведомства действительно негативное. При этом специалист не исключает, что цены на "черное золото" еще вернутся к росту.

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты не исключают, что цены на "черное золото" вскоре вернутся к росту.

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