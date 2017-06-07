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Министр Ковхуто отстранен от работы. Вернется ли он в свое кресло?
08.06.2017 07:32 — Новости Экономики | Tut.by
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто отстранен от работы, в отношении него проводится проверка. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.
По словам собеседников, на днях министр был отстранен от занимаемой должности. «В отношении него проводятся [следственные] мероприятия», — сказал информированный источник. Собеседники не знают, возбуждено ли в отношении Ковхуто уголовное дело и какая мера пресечения применена.
В пресс-службе Минприроды данную информацию не подтвердили и не опровергли. «Министерство работает в штатном режиме», — сказали там.
В правоохранительных органах заявили, что не намерены комментировать данный вопрос в ближайшие дни.
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«По данному делу уже задерживали высокопоставленных чиновников Минприроды. Но им удалось отбиться. Сейчас, судя по всему, черед дошел до министра», — считают собеседники.
Андрей Ковхуто родился в 1960 году в Могилеве. Окончил Белорусский государственный университет в 1983 году. Геолог, стал кандидатом геолого-минералогических наук в 1992 году, доцентом — в 2003-м. Работал в ИГН НАН Беларуси, в 2004—2010 годах занимал должность заместителя директора Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Затем 3 года возглавлял «Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт». В 2013—2014 годах был первым заместителем гендиректора «Научно-производственного центра по геологии», а затем директором «Белорусского государственного геологического центра». В 2015 работал гендиректором «Научно-производственного центра по геологии». В июне того года
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