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Министр Ковхуто отстранен от работы. Вернется ли он в свое кресло?

08.06.2017 07:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто отстранен от работы, в отношении него проводится проверка. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.


Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

По словам собеседников, на днях министр был отстранен от занимаемой должности. «В отношении него проводятся [следственные] мероприятия», — сказал информированный источник. Собеседники не знают, возбуждено ли в отношении Ковхуто уголовное дело и какая мера пресечения применена.

В пресс-службе Минприроды данную информацию не подтвердили и не опровергли. «Министерство работает в штатном режиме», — сказали там.

В правоохранительных органах заявили, что не намерены комментировать данный вопрос в ближайшие дни.

В марте КГБ и Комитет госконтроля выявили факты незаконного получения бюджетных средств государственным предприятием «НПЦ по геологии», где раньше трудился Ковхуто. Силовики подозревали чиновников из Минприроды и научно-производственного центра в срыве госпрограммы, которая должна была защитить флору и фауну Беларуси, найти залежи полезных ископаемых. Ущерб оценивался в более чем миллион рублей, были возбуждены уголовные дела.

«По данному делу уже задерживали высокопоставленных чиновников Минприроды. Но им удалось отбиться. Сейчас, судя по всему, черед дошел до министра», — считают собеседники.

Андрей Ковхуто родился в 1960 году в Могилеве. Окончил Белорусский государственный университет в 1983 году. Геолог, стал кандидатом геолого-минералогических наук в 1992 году, доцентом — в 2003-м. Работал в ИГН НАН Беларуси, в 2004—2010 годах занимал должность заместителя директора Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Затем 3 года возглавлял «Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт». В 2013—2014 годах был первым заместителем гендиректора «Научно-производственного центра по геологии», а затем директором «Белорусского государственного геологического центра». В 2015 работал гендиректором «Научно-производственного центра по геологии». В июне того года был назначен министром природных ресурсов и охраны окружающей среды.

 
Теги: Могилев
 
 
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В марте КГБ и Комитет госконтроля выявили факты незаконного получения бюджетных средств государственным предприятием "НПЦ по геологии", где раньше трудился...

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