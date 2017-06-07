Минфин выделит более 430 тыс. рублей для спасения доломитового карьера под Витебском

Министерство финансов выделит 430,6 тысячи рублей для обеспечения бесперебойной работы насосной станции во избежание затопления карьера «Гралево» ОАО «Доломит» в поселке Руба в Витебском районе. Такое постановление принял Совет министров.



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Деньги предприятию выделят в первом полугодии 2017 года из средств республиканского бюджета, предусмотренных на расходы, связанные со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. На эти средства закупят необходимое оборудование для бесперебойной работы насосной станции и срочных ремонтов во избежание затопления карьера «Гралево».

В мае на предприятии создали межведомственную рабочую группу, которая определяет, почему подтопляется карьер. Возглавляет ее заместитель министра архитектуры и строительства Александр Сидоров. Экспертам предстоит выяснить причины увеличения водопритока в карьер до конца нынешнего года.

Виновник подтопления впоследствии должен будет вернуть в республиканский бюджет выделенные деньги.