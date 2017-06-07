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Минфин выделит более 430 тыс. рублей для спасения доломитового карьера под Витебском
08.06.2017 08:19 — Новости Экономики | Tut.by
Министерство финансов выделит 430,6 тысячи рублей для обеспечения бесперебойной работы насосной станции во избежание затопления карьера «Гралево» ОАО «Доломит» в поселке Руба в Витебском районе. Такое постановление
Деньги предприятию выделят в первом полугодии 2017 года из средств республиканского бюджета, предусмотренных на расходы, связанные со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. На эти средства закупят необходимое оборудование для бесперебойной работы насосной станции и срочных ремонтов во избежание затопления карьера «Гралево».
В мае на предприятии создали межведомственную рабочую группу, которая определяет, почему подтопляется карьер. Возглавляет ее заместитель министра архитектуры и строительства Александр Сидоров. Экспертам предстоит выяснить причины увеличения водопритока в карьер до конца нынешнего года.
Виновник подтопления впоследствии должен будет вернуть в республиканский бюджет выделенные деньги.
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Виновник ЧП впоследствии должен вернуть в республиканский бюджет выделенные деньги.
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