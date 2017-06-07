Беларусь может получить кредит РФ до конца июня

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Средства российского кредита, договоренность о выделении которого была достигнута на встрече президентов Беларуси и России в апреле, могут поступить в республику до конца этого полугодия, заявил посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

Как ранее сообщал Sputnik, на встрече в Санкт-Петербурге президентов Лукашенко и Путина была достигнута договоренность о выделении Беларуси российского госкредита. Согласно последним данным белорусской стороны, сумма кредита составит 700 миллионов долларов.



© Sputnik / Виктор Толочко Посол РФ против смены площадки переговоров по Украине

"Решение об этом госкредите было принято, Минфин России относится к этому положительно. Кредит находится в оформлении, и думаю, что в первом полугодии, скорее всего, кредит поступит в распоряжение Беларуси", — заявил Суриков в эксклюзивном интервью Sputnik.

Он пояснил, что таким образом Беларусь сможет реструктуризовать свою задолженность по платежам в адрес Евразийского фонда стабилизации и развития и ранее выданному российскому кредиту.

Эксклюзивное интервью посла России в Беларуси Сурикова читайте на Sputnik в ближайшее время.