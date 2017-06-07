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Беларусь может получить кредит РФ до конца июня

08.06.2017 07:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Средства российского кредита, договоренность о выделении которого была достигнута на встрече президентов Беларуси и России в апреле, могут поступить в республику до конца этого полугодия, заявил посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

Беларусь может получить кредит РФ до конца июня
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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Как ранее сообщал Sputnik, на встрече в Санкт-Петербурге президентов Лукашенко и Путина была достигнута договоренность о выделении Беларуси российского госкредита. Согласно последним данным белорусской стороны, сумма кредита составит 700 миллионов долларов.

Беларусь может получить кредит РФ до конца июня
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Решение об этом госкредите было принято, Минфин России относится к этому положительно. Кредит находится в оформлении, и думаю, что в первом полугодии, скорее всего, кредит поступит в распоряжение Беларуси", — заявил Суриков в эксклюзивном интервью Sputnik.

Он пояснил, что таким образом Беларусь сможет реструктуризовать свою задолженность по платежам в адрес Евразийского фонда стабилизации и развития и ранее выданному российскому кредиту.

Эксклюзивное интервью посла России в Беларуси Сурикова читайте на Sputnik в ближайшее время.

 
Теги: Минск
 
 
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Кредит, по словам посла РФ Александра Сурикова, составит 700 миллионов долларов, таким образом будет реструктуризована задолженность Минска по ранее выданному...

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