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Беларусь может получить кредит РФ до конца июня
08.06.2017 07:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн — Sputnik. Средства российского кредита, договоренность о выделении которого была достигнута на встрече президентов Беларуси и России в апреле, могут поступить в республику до конца этого полугодия, заявил посол РФ в Беларуси Александр Суриков.
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Как ранее сообщал Sputnik, на встрече в Санкт-Петербурге президентов Лукашенко и Путина была достигнута договоренность о выделении Беларуси российского госкредита. Согласно последним данным белорусской стороны, сумма кредита составит 700 миллионов долларов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Он пояснил, что таким образом Беларусь сможет реструктуризовать свою задолженность по платежам в адрес Евразийского фонда стабилизации и развития и ранее выданному российскому кредиту.
Эксклюзивное интервью посла России в Беларуси Сурикова читайте на Sputnik в ближайшее время.
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Кредит, по словам посла РФ Александра Сурикова, составит 700 миллионов долларов, таким образом будет реструктуризована задолженность Минска по ранее выданному...
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