Суриков предлагает Литве подумать, как извлечь выгоду из БелАЭС

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Суриков считает, что Литве было бы разумнее подумать, как извлечь выгоду из строящейся в республике атомной станции, вместо того, чтобы бездумно протестовать против этого проекта.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей: отношения Минска и ЕС не должны зависеть от БелАЭС

Литва на протяжении последних лет активно протестует против сооружающейся в Беларуси по российскому проекту и при финансовой поддержке РФ атомной электростанции. Последние высказывания президента Литвы Дали Грибаускайте стали поводом для вызова в МИД Беларуси литовского посла в Минске.

"Если не получилось у Литвы со своей станцией, о чем толковые литовские экономисты, парламентарии должны были бы думать? "А нельзя ли нам стать соучредителями строительства Белорусской АЭС, раз не получается со своей станцией? Дабы получить, как учредители, более дешевую энергию для развития своей экономики и получить часть прибыли от этого бизнеса?". Вместо этого — нет, мы будем блокировать", — заявил Суриков в эксклюзивном интервью Sputnik.

Он выразил уверенность, что в Евросоюзе достаточно грамотных экономистов, которые способны справедливо оценить выгоду для Литвы белорусского атомного проекта.

"Никто же не ведет речь о запрете через Литву транзита белорусских калийных удобрений, нефтепродуктов, понимая выгодность этого бизнеса. Надо и литовцами понимать все эти вещи. Не пыхать злобой из-за того, что свое не получилось, а думать, какая в этой ситуации — ведь соседняя дружеская страна же! — могла бы быть выгода и Литве. Пока понимания в этом вопросе нет", — сказал дипломат.

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