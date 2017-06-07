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Где защита, там и урожай

08.06.2017 — Новости Экономики | Заря над Бугом  
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Во вторник на базе ОАО «Остромечево» прошел областной семинар по применению химических средств защиты растений в технологиях выращивания сельскохозяйственных культур.

На мероприятие были приглашены руководство ГУ «Брестская областная инспекция по семеноводству», заместители начальников райсельхозпродов по растениеводству, агрономы сельхозпредприятий, специалисты областной и районных инспекций по защите растений, а также представители АКОО «Сингента Агро АГ» и ООО «Дюпон».

ОАО «Остромечево» было выбрано не случайно. В хозяйстве 10400 га угодий, 7680 га пашни. Около 70% выручки акционеры зарабатывают от реализации мясо-молочной продукции, 20% — от растениеводства и 10% обеспечивают другие подразделения. Поголовье КРС составляет 15060 голов. Для того чтобы прокормить стадо, агрономической службе необходимо своевременно побеспокоиться об обеспечении дешевыми и качественными кормами. Из-за снижения их себестоимости рентабельность производства за 4 месяца, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 9%. Примечательно, что директор предприятия Олег Бурак готов и открыт к внедрению новых технологий и препаратов.

В ходе семинара участники посетили поля хозяйства, на которых были подготовлены схемы применения химикатов для сельхозкультур. Кукуруза, сахарная свекла, яровой ячмень и рапс заранее были опрысканы разными препаратами для демонстрации той или иной схемы ее применения. Полученный опыт был закреплен в ходе теоретической части семинара.

Сергей ХМЕЛЬ,

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Во вторник на базе ОАО «Остромечево» прошел областной семинар по применению химических средств защиты растений в технологиях выращивания сельскохозяйственных...

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