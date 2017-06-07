Мой район. «Новый Сельхозпоселок — это элитная Каменная Горка. У нас хоть и стоят советские “панельки”, зато дворы зеленые»

— До 1929 года Сельхозпоселок представлял собой одно большое поле и редкие хутора. После территория стала застраиваться частными домами и двухэтажными постройками, получив название Сельхозпоселок. Район отличается тем, что здесь можно найти дома из разных эпох. Здесь даже сохранились довоенные частные дома, что для Минска редкость. Есть «хрущевки», «панельки» и «сталинки», также имеются и 9-этажные кирпичные дома, и новостройки — весь набор жилья, который можно себе представить.

Важно отметить, что в районе и окрестностях нет заводов, и, что редкость для города, курсирует трамвай. Раньше только он один и ездил возле многоэтажек в районе улицы Коласа. Надежность этого вида общественного транспорта в том месте, нужно признаться, из рук вон плохая. Как-то я вел статистику: за два года набралось чуть ли не 200 простоев. Теперь здесь по параллельной улице Беды курсирует 24-й автобус, на котором можно быстро доехать до центра — Немиги, Романовской Слободы, железнодорожного вокзала. Чуть далее — по улице Богдановича — ходят троллейбусы до площади Мясникова, Малиновки-4 и даже Ангарской.