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Мой район. «Новый Сельхозпоселок — это элитная Каменная Горка. У нас хоть и стоят советские “панельки”, зато дворы зеленые»
08.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
— До 1929 года Сельхозпоселок представлял собой одно большое поле и редкие хутора. После территория стала застраиваться частными домами и двухэтажными постройками, получив название Сельхозпоселок. Район отличается тем, что здесь можно найти дома из разных эпох. Здесь даже сохранились довоенные частные дома, что для Минска редкость. Есть «хрущевки», «панельки» и «сталинки», также имеются и 9-этажные кирпичные дома, и новостройки — весь набор жилья, который можно себе представить.
Важно отметить, что в районе и окрестностях нет заводов, и, что редкость для города, курсирует трамвай. Раньше только он один и ездил возле многоэтажек в районе улицы Коласа. Надежность этого вида общественного транспорта в том месте, нужно признаться, из рук вон плохая. Как-то я вел статистику: за два года набралось чуть ли не 200 простоев. Теперь здесь по параллельной улице Беды курсирует 24-й автобус, на котором можно быстро доехать до центра — Немиги, Романовской Слободы, железнодорожного вокзала. Чуть далее — по улице Богдановича — ходят троллейбусы до площади Мясникова, Малиновки-4 и даже Ангарской.
— Мой дом находится в глубине квартала. Найти его было не очень просто, как до эпохи навигаторов, так и сейчас, ведь нумерация домов крайне запутанная и нелогичная. С парковочными местами дело у нас обстоит очень печально. Как вы видите, дворы здесь старые. Они строились в эпоху, когда на один подъезд было 3-4 автомобиля. Времена давно изменились, а наши дворы остались прежними. Вечером машины стоят в три ряда. При этом у нас есть большая автостоянка, где можно за небольшие деньги оставлять свой автомобиль.
У этих дворов есть одна «фишка» — расстояние между ними примерно 130-150 метров, что в Минске встречается не так часто, так как обычно дома стоят плотнее друг к другу. В моем дворе расположен санаторный детский сад, который был долгое время заброшенным, но про него вспомнили около лет 10 назад и отремонтировали. Жителей верхних этажей ждет хороший сюрприз — вид на дворы, засаженные деревьями и кустарниками.
— В последние 15 лет район стал активно застраиваться новостройками на месте частных домов и пустырей. Появился бизнес-центр «Парус», из жилых объектов – возвели только одну «панельку», но много кирпичных и каркасных домов. Причем двух одинаковых новостроек у нас нет. Для ориентирования помогает, но с точки зрения эстетики выглядит это не очень хорошо. Во дворах новых домов, к сожалению, очень мало зелени, зато много мест для автомобилей.
При этом у нас нет гипермаркета. Есть несколько небольших продуктовых магазинов, но на этом все. Вообще за инфраструктурой нужно ехать к универсаму «Рига», торговому центру «Европа», которые находятся рядом. Ближайший кинотеатр — «Октябрь» в 20-25 минутах ходьбы. Ночной жизни прямо в микрорайоне нет, кафе или клубов у нас не открывают. Ближайшие развлечения сосредоточены в районе улиц Я. Коласа, Сурганова.
— На все перемены в нашем районе люди реагируют активно. В первую очередь они защищают зеленые насаждения. Сейчас ведутся работы в сквере Восточный. Раньше это был дикий сквер, где ничего, кроме деревьев, не было. Тропинки были протоптаны, в дожди там было настоящее болото. Теперь там закладывают плитку. Местные жители яро выступали против строительства торговых точек и места для проведения торжественных мероприятий. И администрация района их услышала.
Знаменитая «Котовка» тоже находится здесь в Сельхозпоселке. Все знают, как жители микрорайона защищали территорию. И не зря ведь! В итоге же строить здесь ничего не будут, что меня очень радует. Вспомните про «дом-крепость», который находился на территории жилого комплекса «Аркадия». Он тоже находился на территории Сельхозпоселка.
Частный сектор здесь постепенно сносится. Есть среди них и большие кирпичные дома, думаю, что их ждет та же участь. На их месте появятся многоэтажки. Значит, район развивается, не стоит на месте.
— Еще одной особенностью района является то, что названия большинства улиц здесь так или иначе связаны с печатью. У нас есть улицы Тиражная, Литературная, имени критика Белинского, писателей Тургенева, Достоевского, Некрасова, Ломоносова, Мележа.
Сельхозпоселок — очень контрастный микрорайон. Его застраивали во все эпохи разной архитектурой. Теперь еще новостройки добавляются. Эта территория сейчас перерождается и идет по пути развития района проспекта Дзержинского, Юго-Запада. Но я бы назвал новый Сельхозпоселок элитной Каменной Горкой. В старой части, застроенной в середине 70-х, хоть и советские «панельки» стоят, зато дворы зеленые.
Фото: Павел Садовский
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Мой район. «Новый Сельхозпоселок — это элитная Каменная Горка. У нас хоть и стоят советские “панельки”, зато дворы зеленые»
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