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Ивацевичский завод ЖБИ ликвидируют
08.06.2017 11:08 — Новости Экономики | Tut.by
ОАО «Ивацевичский завод ЖБИ» 2 июня признан банкротом. В отношении должника открыто ликвидационное производство, сообщает пресс-служба экономического суда Брестской области.
Процесс ликвидации предприятия был начат в феврале 2014 года согласно принятому решению внеочередного общего собрания акционеров, а также решению Брестского облисполкома.
Как
Основными причинами неплатежеспособности предприятия стали прекращение производства по основному виду деятельности, превышение фактической себестоимости готовой продукции, находящейся на складе, над ее стоимостью по отпускным ценам, отсутствие собственных оборотных средств и привлечение кредитных средств, изнашиваемость активов (недвижимости).
До 1 июня 2018 года управляющий обязан завершить все необходимые действия по ликвидации предприятия.
Ивацевичский завод железобетонных изделий создан в 1976 году. Предприятие специализировалось на выпуске железобетонных и бетонных конструкций и изделий. Как
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Попытки найти инвестора, который мог бы вывести завод из пике, не увенчались успехом.
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