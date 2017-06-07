Ивацевичский завод ЖБИ ликвидируют

ОАО «Ивацевичский завод ЖБИ» 2 июня признан банкротом. В отношении должника открыто ликвидационное производство, сообщает пресс-служба экономического суда Брестской области.

Процесс ликвидации предприятия был начат в феврале 2014 года согласно принятому решению внеочередного общего собрания акционеров, а также решению Брестского облисполкома.

Как сообщала БЕЛТА, за период ликвидации провели более 30 аукционов по продаже имущества предприятия, его стоимость постоянно уменьшалась вплоть до 60%. Однако имущества, выявленного в процессе ликвидации, все равно оказалось недостаточно для расчетов с кредиторами.

Основными причинами неплатежеспособности предприятия стали прекращение производства по основному виду деятельности, превышение фактической себестоимости готовой продукции, находящейся на складе, над ее стоимостью по отпускным ценам, отсутствие собственных оборотных средств и привлечение кредитных средств, изнашиваемость активов (недвижимости).

До 1 июня 2018 года управляющий обязан завершить все необходимые действия по ликвидации предприятия.

Ивацевичский завод железобетонных изделий создан в 1976 году. Предприятие специализировалось на выпуске железобетонных и бетонных конструкций и изделий. Как писал «Вечерний Брест», в августе 2009 года на предприятии была введена в эксплуатацию итальянская линия «WEILERItalia» по производству плит пустотного перекрытия методом безопалубочного формования. В 2009—2010 годах проведена реконструкция бетонно-смесительного центра с установкой нового оборудования с компьютеризированным управлением, примерно тогда же было установлено новое оборудование в котельной. С марта 2013 года завод не работает. Предыдущие попытки найти инвестора, который мог бы вывести предприятие из пике, не увенчались успехом.