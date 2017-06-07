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В ООН критикуют Беларусь за отказ признавать мандат спецдокладчика по правам человека

08.06.2017 11:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн раскритиковал власти Беларуси, КНДР, Эритреи, Израиля и Ирана за отказ признавать мандат специальных докладчиков ООН. Об этом сообщает сайт организации, который цитирует выступление аль-Хусейна в Женеве на открытии 35-й сессии Совета ООН по правам человека


Зейд Раад аль-Хусейн, фото с сайта: www.un.org

— Я решительно возражаю против аргументов, которые высказывают некоторые [государства] лишь в своих корыстных интереснах, что Совету следует избегать адресного реагирования на ситуации в отдельных странах, — это мнение, которое обычно озвучивают лидеры государств, где есть мало независимых институтов, и которые серьезно ограничивают основные свободы.

Зейд Раад аль-Хусейн выразил негодование по поводу того, что Спецдокладчик по пыткам до сих пор не смог побывать в американской тюрьме на военной базе Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме.

Вместе с тем Верховный комиссар похвалил Узбекистан за растущую готовность к сотрудничеству

— В ходе моей поездки в Ташкент официальные лица страны на высшем уровне согласились сотрудничать с моим Региональным офисом в Центральной Азии и пообещали пригласить в страну специальных докладчиков, начиная со Специального докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений… — сказал аль-Хусейн. Вместе с тем, он подчеркнул, что Узбекистан по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами в области прав человека, но руководство, как он полагает, «ведет страну в правильном направлении»

Спецдокладчик ООН по ситауции с правами человека в Беларуси Миклош Харашти представит на сессии СПЧ 14 июня. В нем отмечается «быстрое и резкое ухудшение общей ситуации с правами человека в Беларуси в марте 2017 года».

— В течение марта 2017 года по всей стране правительство осуществляло централизованные репрессии в отношении мирных демонстрантов, правозащитников, политических оппонентов и журналистов, а также иностранных наблюдателей.

Напомним, Минск не признает мандат спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси, считая его дискриминационным и политически мотивированным. Миклошу Харашти не отвечает на просьбы о посещении Беларуси. Из-за этого свой доклад он формирует на основе информации от правозащитников, дипломатов и НГО.

 
Теги: Минск
 
 
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Вместе с Беларусью, под критику по этому вопросу попали власти КНДР, Эритреи, Израиля и Ирана.

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