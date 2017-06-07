В середине мая Белорусский инновационный фонд анонсировал открытие совместного венчурного фонда с Китаем «Великий камень» к осени и объявил об отборе проектов для Российского-Белорусского фонда. На встрече дискуссионного клуба B Venture директор инновационного фонда Дмитрий Калинин рассказал, почему венчурный фонд с Россией не планирует вкладываться в высокорискованные проекты, и в чьей юрисдикции будет находиться китайско-белорусский фонд.



Фото: Имагуру

Совместный венчурный фонд с Россией ориентирован на финансирование как белорусских, так и российских проектов. «Но мы надеемся, что основной акцент будет сделан на предприятия, которые имеют российско-белорусскую составляющую: промышленная кооперация между двумя странами или белорусские проекты, направленные на Россию», — предположил Калинин. Однако, по его словам, если даже такой связи нет, фонд готов рассмотреть другие варианты.

Спикер предупредил, что пока венчурный фонд не готов вкладываться в высокорискованные проекты. На первом этапе инвестиции будут предоставляться только компаниям с серьезной степенью проработки бизнес-плана, видением рынка и действующей бизнес-моделью, которая требует денежных ресурсов для масштабирования. «В дальнейшем мы будем обращать внимание на проекты, находящиеся на волоске риска, с прорывными идеями. Но на текущий момент мы бы хотели сфокусироваться на более проработанных вариантах. И когда у нас сформируется портфель почти состоявшихся компаний, мы будем готовы вкладывать в другие проекты на самой ранней стадии», — объяснил Калинин. Кроме того, директор инвестиционного фонда отметил, что в случае сильной заинтересованности в проекте фонд готов выкупить долю другого инвестора или бизнес-ангела.

Также он считает, что наибольшую перспективу имеют компании, занятые в сфере приборостроения, поскольку среди предварительных заявок на финасирование их больше остальных. Промышленные проекты пока не имеют такого доступа к финансовым ресурсам, как ИТ-стартапы, продолжил Калинин. «Мы видим в этих проектах серьезный потенциал для развития, и наша помощь может стать отправной точкой для их роста», — уверен директор инновационного фонда.

После стадии отбора проекты будут проходить государственно-техническую экспертизу и аудит. А при оценке суммы инвестиций совместный фонд России и Беларуси планирует отталкиваться от выручки компании. Если оборот проекта составляет не более 170 тыс долларов, то фонд предложит ему инвестиции в размере 400 тыс долларов. В случае выручки более 170 тыс долларов — до 2,5 млн долларов. Прежде всего, фонд ориентируется на вхождение в капитал предприятия с долей 10−30%. После заключения договора фонд будет являться соучредителем проекта.

«Мы не планируем получать стратегический контроль над бизнесом — мы видим себя в качестве миноритария, который выделяет ресурсы для масштабирования бизнеса. Но и преследуем меркантильную цель, чтобы в ходе финансирования предприятие повысило свою рыночную капитализацию, а наша доля выросла в цене. После чего в течение 3−5 лет мы выйдем из проекта», — объяснил Калинин.

Объем Российско-Белорусского венчурного фонда составляет 25 млн долларов и предполагает функционирование в течение 10 лет с возможностью продления. Из этого срока 5 лет должно уйти на инвестирование и 5 лет — на выход из проекта. «Фонд нельзя считать государственным, это уже коммерческая рыночная организация, основная цель которой — получение прибыли», — заметил спикер. Юридически фонд зарегистрирован в России.

Что касается будущего совместного фонда с Китаем, то он создается в белорусской юрисдикции. По словам Калинина, фонд будет работать по специальному законодательству, одобренному указом президента. Правда, пока оно не распространяется на всех желающих создать венчурные фонды.

Учредителями фонда «Великий камень» станут Белорусский инновационный фонд (45%), Китайско-Белорусский промышленный инвестиционный фонд (45%) и «Компания по развитию индустриального парка» (10%). Его объем составит 25 млн долларов. Предполагается, что инвестиции будут направлены в компании, занятые в отрасли высоких технологий и находящиеся в индустриальном парке «Великий камень». Как рассказал директор инновационного фонда, даже если проект будет находиться за пределами парка, его все равно туда переведут, чтобы он пользовался местными льготами.

По словам Калинина, Беларусь берет опыт развития венчурных фондов у Израиля с целью не искусственно удержать отечественные таланты, а создать условия для развития их потенциала. Как он считает, для этого нужно внести большое количество изменений в законодательство: прописать принципы инвестиционного товарищества, ввести конвертируемые займы, ликвидировать субсидиарную ответственность и многое другое. По словам спикера, работа над этими моментами уже ведется.

«Мы на себя возлагаем миссию некоего ледокола, который прокладывает дорогу в белорусской действительности. У нас есть законотворческая функция внесения инициатив. Все недочеты, препоны и препятствия мы будем систематизировать и предлагать методы совершенствования нашего законодательства», — уверен Калинин. Изначально БИФ выполнял функцию господдержки инновационного развития проектов предприятий экономики. Это по сути была социальная функция, продолжил спикер Сейчас же инновационный фонд внедряет рыночные механизмы стимулирования и финансирования инновационных проектов.

БИФ создает фонды с теми странами, которым интересна Беларусь. Для россиян венчурный рынок Беларуси интересен как составляющая общего рынка ЕАЭС и СНГ. Китай заинтересован в тех разработках, которые способные конкурировать на их рынке. «С нашей стороны, мы хотим привлечь их компетенции и опыт. Они далеко ушли от нас с точки зрения работы венчурных фондов и процедуры экспертизы проектов», — рассказал Калинин. Также директор инновационного фонда поделился информацией, что есть планы по созданию похожей структуры с Израилем.