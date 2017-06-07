Беларусь рассчитывает на инвестиции ЕС для модернизации транспорта

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Беларусь рассчитывает на сотрудничество с Центральной европейской инициативой для модернизации своей транспортной инфраструктуры, заявил премьер-министр республики Андрей Кобяков на министерской конференции по тематике взаимосвязей и совместимости в регионе ЦЕИ "Наводя мосты между Европой и Азией" в привязке к инициативе "Пояс и путь".

Выступая на конференции, министр выразил надежду, что сотрудничество Беларуси со своими соседями по Европе и международными институтами в области транспорта позволит выполнить модернизацию приграничной транспортной инфраструктуры и ликвидировать узкие места на этих участках пути, сдерживающие транспортные потоки.

"Считаю, что потенциал инвестиционных возможностей Беларуси и Евросоюза пока используется не полностью. Определенные возможности в плане привлечения европейских финансовых ресурсов в Беларусь могут открыться в случае создания предложенного Еврокомиссией плана внешних инвестиций, а также с использованием инициативы "соединяя Европу". Надеемся, что совместное решение вопросов о модернизации транспорта и использовании его инфраструктуры позволит повысить устойчивость транспорта на европейском континенте", — сказал белорусский премьер.

По его словам, тесное сотрудничество будет способствовать реконструкции автомобильных магистралей международных транспортных коридоров и повысит скорость передвижениям по ним. Кроме того, Беларусь заинтересована в восстановлении водных путей и создании условий для движения по ним судов класса "река-море" от Балтийского моря до Черного.



© Sputnik / Виктор Толочко Заместитель генерального секретаря ЦЕИ Маргот Клестиль-Леффлер

Со своей стороны заместитель генерального секретаря ЦЕИ Маргот Клестиль-Леффлер отметила важное значение председательства Беларуси в ЦЕИ. Она обратила внимание, что ЦЕИ плотно сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития, который сегодня является главным финансовым и инвестиционным агентом в Евросоюзе. При этом она отметила, что в минувшем году ЦЕИ заключил новое соглашение с ЕБРР, которое дает новые возможности по сотрудничеству в рамках инициативы по созданию экономического пояса Шелкового пути.

"Мы были бы рады развивать инвестиционное сотрудничество и улучшать экономику в регионе, учитывая председательство Беларуси в ЦЕИ", — сказала Маргот Клестиль-Леффлер.