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ЖДУТ ОБИЛЬНОГО ДОЖДЯ СЕНОКОСЫ

08.06.2017 — Новости Экономики | Заря над Бугом  
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Сегодня прибужские земледельцы живут одной мыслью – своевременно и с минимальными потерями заготовить корма для общественного животноводства. К счастью, с главным этапом этой «зеленой» кампании им практически удалось справиться – на стадии завершения находится уборка трав первым укосом.  

В числе лидеров «зеленой» жатвы, как в нашем районе, так и в целом на Брестчине, является ОАО «Остромечево». Сельхозпредприятие уже завершило уборку трав первым укосом, которые располагались у них на площади 2260 гектаров. По состоянию на 7 июня, остромечевцы убрали зеленую массу с 2356 га полей, тем самым перевыполнив доведенный план. На вчерашний день они заготовили 369 тонн сена, 10846 тонн сенажа и 3000 тонн силоса из озимых зерновых, выращенных на зеленый корм. В разрезе структурных подразделений хозяйства быстрее всех справились с уборкой трав первым укосом участки «Лыщицы» и «Зводы».

Как рассказал главный  агроном ОАО «Остромечево» Вячеслав Шевчик, все полевые работы в хозяйстве ведутся с соблюдением технологий и техники безопасности. В настоящее  время местные земледельцы завершают подкормку сенокосов и готовятся к уборке трав вторым укосом.  

– Главное, чтобы нас не подвела погода и, наконец, пошли обильные дожди,  которых земля не видела практически месяц. Без них хорошего урожая трав вторым укосом не видать, – подчеркнул Вячеслав Васильевич.    

Алеся ПАШКЕВИЧ

Фото Антона ПОПОВА

 
 
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Сегодня прибужские земледельцы живут одной мыслью – своевременно и с минимальными потерями заготовить корма для общественного животноводства. К счастью, с...

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