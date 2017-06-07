Как аресты повлияли на расклад на рынке курятины

Какие птицефабрики доминируют на белорусском рынке.



Фото: Василий Федосенко, Reuters

Директору Витебской птицефабрики не удалось ликвидировать последствия своего ареста.

Возвращение после двухлетнего заключения Анны Шарейко пока не помогло Витебской бройлерной фабрике восстановить долю на рынке. Под руководством экс-сенатора в первом квартале витебская бройлерка оказалась одним из двух крупных предприятий отрасли, которые сократили объемы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам первого квартала Витебская бройлерная птицефабрика, которая до задержания Анны Шарейко уверенно удерживала на отечественном рынке третью позицию, осталась на пятом месте. За этот период на ней было произведено 14,6 тыс. тонн мяса птицы.

Напомним, Анна Шарейко, на протяжении многих лет возглавлявшая Витебскую бройлерную фабрику, была лишена депутатской неприкосновенности и помещена под стражу летом 2014 года. В основу обвинения госменеджера были положены факты закупки кормов и кормовых добавок у фирм, которыми владел ее сожитель литовский бизнесмен Вальдемарас Норкус.

Задержания Анны Шарейко и нескольких менеджеров негативно сказались на производственных и финансовых показателях фабрики. Она опустилась на пятое место среди крупнейших производителей. Впервые за многие годы витебский производитель в 2015 году получил убыток.

В течение 2016 года в Минске прошли судебные заседания. По их итогам Анна Шарейко, так и не признавшая своей вины, была приговорена к 2,5 годам лишения свободы и штрафу. С учетом отбытого наказания и амнистии она была освобождена прямо в суде и спустя несколько дней, в июне прошлого года вернулась на свое рабочее место.

Подконтрольные Евгению Баскину фабрики «Смолевичи-Бройлер» (23,5 тыс. тонн) и «Серволюкс-Агро» (20,8 тыс. тонн) продолжают обеспечивать свыше 30% производства мяса птицы в стране. На их долю в первом квартале пришлось 31,9% рынка. Третье и четвертое места занимают, соответственно, государственные «Агрокомбинат «Дзержинский» (19,1 тыс. тонн) и «Птицефабрика «Дружба» (15,6 тыс. тонн).

В целом в первом квартале белорусские птицефабрики произвели 138,9 тыс. тонн мяса, что составило 104% к аналогичному периоду прошлого года. С приростом в этот период сработали практически все крупнейшие производители. Самый большой (32%) обеспечила частная компания «Витконпродукт». С объемом 7,2 тыс. тонн она занимает теперь восьмое место.

Из 13 крупнейших производителей мяса птицы, данные по которым обнародовало Министерство сельского хозяйства и продовольствия, сократили объемы производства только две фабрики. Среди них оказалась Витебская бройлерная фабрика, где темпы роста к первому кварталу 2016 года составили 98%. На «Агрокомбинате «Снов» производство бройлеров упало на треть — на 31%.