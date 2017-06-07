ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минтранс: решение РФ о правах водителей вернет белорусов на родину

08.06.2017 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Решение России о запрете с 1 июня 2017 действия национальных прав для профессиональных водителей поможет белорусам, работающим в российских транспортных компаниях, вернуться домой и закроет дефицит кадров в стране, заявил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак.

РФ с 1 июня 2017 года запретила иностранным профессиональным водителям работать в стране с национальными правами. Эта норма коснулась белорусов, работающих в российских транспортных компаниях. Белорусские международные перевозчики по-прежнему могут осуществлять перевозки в Россию с белорусскими правами, при условии, что они работают в белорусских организациях.

"В белорусских компаниях существует огромная кадровая проблема. Ведь чтобы подготовить водителя-международника, надо затратить много усилий, вложить кучу средств. Поэтому наши перевозчики восприняли эту норму как облегчение", — сказал Сивак.

Министр подчеркнул, что теперь белорусские компании смогут решить свои кадровые проблемы.

"Хотя как гражданин, я могу сказать, что это не очень хорошо, когда есть препятствие поехать куда-то работать. Здесь что-то плохо", — сказал он.

Вместе с тем, добавил министр, каждая страна сама вправе определять правовой режим работы иностранных граждан, и Россия здесь не исключение.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Минтранса рад решению России как министр, но как гражданин считает, что это не очень хорошо.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Как аресты повлияли на расклад на рынке курятины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика