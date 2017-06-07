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Минтранс: решение РФ о правах водителей вернет белорусов на родину
08.06.2017 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн — Sputnik. Решение России о запрете с 1 июня 2017 действия национальных прав для профессиональных водителей поможет белорусам, работающим в российских транспортных компаниях, вернуться домой и закроет дефицит кадров в стране, заявил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак.
РФ с 1 июня 2017 года запретила иностранным профессиональным водителям работать в стране с национальными правами. Эта норма коснулась белорусов, работающих в российских транспортных компаниях. Белорусские международные перевозчики по-прежнему могут осуществлять перевозки в Россию с белорусскими правами, при условии, что они работают в белорусских организациях.
"В белорусских компаниях существует огромная кадровая проблема. Ведь чтобы подготовить водителя-международника, надо затратить много усилий, вложить кучу средств. Поэтому наши перевозчики восприняли эту норму как облегчение", — сказал Сивак.
Министр подчеркнул, что теперь белорусские компании смогут решить свои кадровые проблемы.
"Хотя как гражданин, я могу сказать, что это не очень хорошо, когда есть препятствие поехать куда-то работать. Здесь что-то плохо", — сказал он.
Вместе с тем, добавил министр, каждая страна сама вправе определять правовой режим работы иностранных граждан, и Россия здесь не исключение.
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Глава Минтранса рад решению России как министр, но как гражданин считает, что это не очень хорошо.
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