Рынок загородной недвижимости в мае – цены продолжают снижаться на фоне рекордного предложения

Новые рекорды предложения В прошлом апреле произошло знаковое событие для рынка загородной недвижимости – объем выставленных на продажу объектов в радиусе 50 километров от Минска достиг своего исторического максимума. Мы предполагали, что это не последний рекорд в 2017 году, и май это подтвердил – объем предложения увеличился ещё на 14%, а это более 700 объектов. Всего с начала года предложение пополнилось без малого двумя тысячами новых объектов. В наибольшей степени в мае выросло предложение домов, построенных до 2000 года (+21,7%). Более современных домов и коттеджей “прибыло” меньше – рост в этом сегменте составил 8,8%. Дач и участков стало на 13-16% больше, недостроенных домов – на 10,1%. Примечательно, что у роста предложения практически нет географических особенностей - конкуренция за покупателя увеличивается повсеместно. Немного выбивается из общей картины лишь самое престижное Логойское направление, где предложение растёт в 2 раза медленнее.

Активность покупателей выросла, но по-прежнему далека от докризисных показателей Активность покупателей описывает тот же сезонный цикл, что и у продавцов. В апреле с различными типами загородной недвижимости заключили на 25% больше сделок в Минском районе и на 15% в районах, окружающих его. На первый взгляд, цифры могут показаться внушительными, однако такой рост - обычное явление для весенних месяцев. Показательным будет сравнение апрельских данных с прошлым годом и докризисным уровнем спроса. По сравнению с апрелем 2016 года спрос увеличился незначительно – на 3-6%. Если сравнить с апрелем 2014 года, то активность покупателей сократилась на 30-33%. Подобную ситуацию мы наблюдаем уже третий год – спрос, независимо от месяца, находится на уровне 60-70% от докризисного уровня.

Наведите курсор на интересующую часть карты, чтобы получить детальную информацию. Обратите внимание, что у карты 3 слоя: дома, участки и дачи. Неудивительно, что цены продолжают падать на фоне мощнейшего притока на рынок новых объектов. По сравнению с другими весенними месяцами снижение цен лишь немного замедлилось. У дач, недостроенных и “старых” домов средний уровень цен опустился на 0,9-1,3%. Участки продолжают стремительно дешеветь (-5,9%), а современные дома в мае продемонстрировали первый “плюс” за последние полгода.



Цены снижаются не везде В зависимости от типа недвижимости средний уровень цен за городом опустился за последний год на 9-18%. Однако не все зоны одинаково востребованы у покупателей. Местами цены не изменились или даже оказались по итогам года в небольшом “плюсе”. К ним относятся: Дома и коттеджи – Брестское, Логойское, Молодечненское и Московское направления. Дачи – Московское и Слуцкое направления. Участки – Брестское, Логойское и Раковское направления. Во всех случаях речь идет о 10- или 25-километровой удалённости от кольцевой Минска. Цены на дома в Минске “пробили” отметку в 1000 $/м2 В марте-апреле предложение стабилизировалось, но лишь для того, чтобы “выстрелить” в мае и обновить новый исторический максимум. За последний весенний месяц количество объектов, выставленных на продажу в черте города, увеличилось на внушительные 7%. Чтобы раскупить существующее предложение в Минске при неизменной активности покупателей понадобится около 3 лет. Как результат - цены в мае упали ниже психологической отметки в 1000 $/м2. При этом, третий месяц подряд растёт скорость снижения цен.