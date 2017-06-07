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Банк развития получит от фонда из ОАЭ 25 млн долларов долгосрочных кредитов

08.06.2017 14:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Банк развития и Фонд поддержки предпринимательства имени Халифы (ОАЭ) в Абу-Даби подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий предоставление Банку развития долгосрочной кредитной линии в размере 25 млн долларов для реализации совместных инициатив по поддержке проектов предприятий микро-, малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба банка.


Председатель Фонда развития предпринимательства им. Халифы Хуссейн Дж. Аль Новейс и председатель правления Банка развития Сергей Румас

На фото (слева направо): председатель Фонда развития предпринимательства им. Халифы Хуссейн Дж. Аль Новейс, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Сергей Румас.

Справочно: Фонд Халифы был основан в 2007 году как независимая некоммерческая организация правительства Абу-Даби с общим объемом капитала более 540 млн долларов США. Цель учреждения фонда – создание нового поколения эмиратских предпринимателей посредством поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в ОАЭ. Фонд Халифы разрабатывает и внедряет комплексные программы, реализация которых обеспечивает поддержку и расширение возможностей предпринимателей, а также создание благоприятного инвестиционного климата в странах — партнерах фонда.

«Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса – это одно из основополагающих направлений деятельности Банка развития. Дух предпринимательства, стремление создавать новые и уникальные продукты, полная и искренняя самоотдача своему делу – это факторы, которые являются мощнейшей движущей силой для развития экономики», — прокомментировал подписание соглашения Румас.

Он отметил, что опыт и экспертиза этого уважаемого финансового института по развитию предпринимательства и открытая им долгосрочная кредитная линия позволят Банку развития разработать и предложить белорусскому рынку новый, интересный и востребованный продукт.

 
 
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Банк развития и Фонд поддержки предпринимательства имени Халифы (ОАЭ) в Абу-Даби подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий предоставление Банку...

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