Минск и Киев будут вместе возить калий и топливо по Днепру

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Беларусь и Украина готовы приступить к реализации проекта по возобновлению международного судоходства по Днепру и сделать эту водную артерию пригодной для использования судов класса "река-море", заявил журналистам заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань.



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Ранее, около десяти лет назад, Беларусь часть калийных удобрений переваливала через морской порт Николаев на Днепре, однако потом отказалась от этого из-за высоких тарифов на обслуживание судов. Спустя годы Днепр обмелел и стал непроходимым для таких судов, пришли в упадок шлюзы и другая инфраструктура.

"Мы вместе хотим возобновить судоходство по Днепру, чтобы белорусские калий и нефтепродукты были готовы дальше пойти по Днепру в Черное море и оттуда на экспорт. Белорусская сторона готова вложить 5 миллионов долларов", — сказал Довгань.

По его словам, столько потребуется, чтобы углубить русло реки на белорусском отрезке.

В свою очередь, уже на первом этапе Украина при поддержке иностранных инвесторов вложит около 25 миллионов долларов в модернизацию шлюзов и углубление реки.

Довгань добавил, что в скором времени соберется международная конференция в Киеве, на которой будет обсуждаться реализация этого проекта на долгую перспективу. "Речь идет о миллиардном портфеле кредитов для портов, шлюзов, углубления Днепра", — уточнил он.



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Замминистра также отметил, что министерство буквально на днях получило одобрение от природоохранных ведомств Украины на проведение таких работ. "Официально бумаги еще нет, но в Минприроды нам сказали, что все в порядке, копайте, ребята", — добавил он.

По словам Довганя, ожидается, что вскоре глава Минтранса Беларуси Анатолий Сивак приедет в Киев для того, чтобы выработать дорожную карту реализации этого проекта.

Представитель Украины добавил, что, по его данным, в Беларуси этот проект находится на контроле у президента, поэтому в Киеве не сомневаются, что деньги на его реализацию Минск найдет и затягивать с выполнением своей части работ не будет.