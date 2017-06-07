В связи с последними заявлениями из Вильнюса МИД Беларуси призывает Литву воздерживаться от эмоций в межгосударственных отношениях. Пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик также рассказал на брифинге о «забавной хронологии» некоторых шагов Вильнюса по теме БелАЭС — в частности, организации параллельных мероприятий для дипломатов, приглашенных в Беларусь, и принятии «громогласных законов» в день публикации доклада МАГАТЭ о белорусской атомной станции.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По просьбе TUT.BY Мирончик прокомментировал реакцию Литвы на вызов за разъяснениями посла Андрюса Пулокаса в белорусский МИД после резких заявлений президента Дали Грибаускайте:

— В классическом понимании дипломатических канонов официального заявления, то есть заявления президента Литвы, мы пока не получили. Вчерашние высказывания господина Линкявичюса (глава МИД Литвы. — Прим. TUT.BY), возможно, литовская сторона считает такими объяснениями. Да, они в целом гораздо более сбалансированы и выдержаны.

В МИД исходят из того, что «эмоции не должны доминировать в такой деликатной сфере, как межгосударственные отношения», поэтому пресс-секретарь не стал комментировать сегодняшние слова Грибаускайте о том, что БелАЭС представляет собой «геополитическое оружие».

По поводу недавно принятого закона , который объявляет БелАЭС угрозой нацбезопасности Литвы, Мирончик сказал: «Давайте посмотрим на этот закон, проанализируем его положения. Если реакция потребуется — отреагируем».

Он добавил, что Беларусь неоднократно повторяла партнерам, что БелАЭС — национальный проект, который строится в первую очередь для внутренних нужд.

— Когда наши коллеги, не дожидаясь окончания строительства, принимают законы, делают эмоциональные заявления, давайте немножко успокоимся, не будем комментировать каждую претензию, даже если она облечена в форму закона.

Пресс-секретарь рассказал и о «забавной хронологии», вспомнив недавнее приглашение на БелАЭС иностранных послов, аккредитованных как в Минске, так и в Вильнюсе.

— Мы сделали это за несколько недель. Мы готовы всем показать все, и показали. За несколько дней до нашего мероприятия литовский МИД разослал всем послам, аккредитованным в Вильнюсе, приглашение на свое мероприятие. В то же время, на ту же тему, но по другую сторону границы. Вчера был обнародован доклад SEED миссии МАГАТЭ. Ознакомьтесь с его содержанием, почитайте до конца без эмоций… Параллельно с этим озвучиваются эмоциональные заявления об угрозе национальной безопасности и принимаются громогласные законы. Совпадение?

Напомним, вчера глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя вызов посла в МИД Беларуси, заявил , что Вильнюс ценит экономическое партнерство с Беларусью, однако «не может игнорировать проблемы, существующие в этой стране». Вчера же в Литве приняли закон, который именует БелАЭС угрозой национальной безопасности. Он должен позволить блокировать поставки электроэнергии со станции и не нарушить при этом норм ВТО.