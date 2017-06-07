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В МИД рассказали о "забавной хронологии" шагов Литвы по теме БелАЭС
08.06.2017 16:43 — Новости Экономики | Tut.by
В связи с последними заявлениями из Вильнюса МИД Беларуси призывает Литву воздерживаться от эмоций в межгосударственных отношениях. Пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик также рассказал на брифинге о «забавной хронологии» некоторых шагов Вильнюса по теме БелАЭС — в частности, организации параллельных мероприятий для дипломатов, приглашенных в Беларусь, и принятии «громогласных законов» в день публикации доклада МАГАТЭ о белорусской атомной станции.
По просьбе TUT.BY Мирончик прокомментировал реакцию Литвы на
— В классическом понимании дипломатических канонов официального заявления, то есть заявления президента Литвы, мы пока не получили. Вчерашние
В МИД исходят из того, что «эмоции не должны доминировать в такой деликатной сфере, как межгосударственные отношения», поэтому пресс-секретарь не стал комментировать
По поводу недавно
Он добавил, что Беларусь неоднократно повторяла партнерам, что БелАЭС — национальный проект, который строится в первую очередь для внутренних нужд.
— Когда наши коллеги, не дожидаясь окончания строительства, принимают законы, делают эмоциональные заявления, давайте немножко успокоимся, не будем комментировать каждую претензию, даже если она облечена в форму закона.
Пресс-секретарь рассказал и о «забавной хронологии», вспомнив
— Мы сделали это за несколько недель. Мы готовы всем показать все, и показали. За несколько дней до нашего мероприятия литовский МИД разослал всем послам, аккредитованным в Вильнюсе, приглашение на свое мероприятие. В то же время, на ту же тему, но по другую сторону границы. Вчера был
Напомним, вчера глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя вызов посла в МИД Беларуси,
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В связи с последними заявлениями из Вильнюса МИД Беларуси призывает Литву воздерживаться от эмоций в межгосударственных отношениях.
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