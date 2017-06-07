Беларусь и Россия согласны признать визы друг друга для целей транзита

Минск и Москва признали целесообразным, чтобы виза одного государства давала иностранцу право на транзит через территорию другого. Это станет частью готовящегося межправительственного соглашения по визовым вопросам, которое должно снять ряд озабоченностей России по поводу въезжающих в Беларусь иностранцев. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик на брифинге.

— И мы, и наши российские партнеры признаем целесообразным, чтобы виза одного государства предоставляла право на транзит через территорию другого государства. Это могло бы снять ряд практических вопросов, которые есть у российской стороны к иностранцам, въезжающим на ее территорию из Беларуси. Речь о том, как это оформить в международно-правовом формате.

В мае Беларусь передала России свои предложения по этому вопросу. На вопрос, не идет ли речь о единой визе двух стран — этот вариант долгое время считала предпочтительным Россия — Мирончик заявил: «Я не использовал этот термин, когда отвечал на ваш вопрос».

О готовящемся визовом соглашении между Беларусью и Россией заявил глава российского МИД Сергей Лавров после недавней встречи с Владимиром Макеем.

Эта тема стала актуальной после введения Россией погранзоны на границе с Беларусью и переводом белорусских рейсов в международные терминалы своих аэропортов. Такие шаги Москва объясняла введением Беларусью безвизового режима для граждан 80 государств и террористической угрозой.