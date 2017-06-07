Беларуси интересен опыт Казахстана по строительству выставочных павильонов для проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время двусторонней встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы не могли не посетить эту выставку, потому что вы — наши друзья, близкие люди, и я знаю, как вы готовились к этой выставке, сколько сделано. Мы не просто будем смотреть павильоны», — сказал руководитель государства.

Александр Лукашенко пояснил, что недавно в Минске были снесены старые выставочные площади. «Мы спланировали строительство белорусской выставки. Поэтому мы будем тщательно изучать ваш опыт. Конечно, нам такая масштабность не нужна — это всемирная выставка. Мы очень внимательно изучим этот опыт, и если вы нам поможете хотя бы архитектурными проектами, специалистами и подскажете, мы вам будем очень благодарны», — отметил белорусский лидер.

Глава государства также передал президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву копии архивных документов, выявленных органами госбезопасности Беларуси, в отношении осужденных в БССР в конце 1930-х годов по политическим мотивам и этапированных в лагерь на территории Казахстана женщин. Документы предназначены для Музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма, который расположен на месте крупнейшего советского женского лагеря — Акмолинского спецотделения Карлага НКВД СССР, более известное как Акмолинский лагерь жен изменников Родины («АЛЖИР»).