Подходы к развитию Орши применят в Бобруйске, Барановичах и Борисове

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Подходы к комплексному развитию Орши и Оршанского района будут использованы в решении таких же задач в других регионах страны, в том числе в Бобруйске, Барановичах и Борисове. Об этом сообщил министр экономики Беларуси Владимир Зиновский во время посещения частных предприятий в поселке Ореховск, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".



© Sputnik/ Виктор Толочко Число убыточных предприятий АПК сократилось на 40%

В обсуждении плана социально-экономического развития региона приняли участие представители бизнеса. Они продемонстрировали, с какими проблемами сталкиваются инвесторы, пригласив министра на местное предприятие по переработке драгметаллов. Завод разместился в ветхом здании, однако инвестор запустил производство, параллельно производя капитальный ремонт помещения. Под новые линии бизнесмены готовы оборудовать и пустующую по соседству площадь, но цена не нее слишком высокая.

"Я не думаю, что надо специальные льготы, чтобы заработал малый бизнес. Например, в Оршанском районе надо пользоваться теми законами, которые действуют. А помочь в виде площадей", — сказал Владимир Зиновский.

В стране более миллиона пустующих квадратных метров, которые можно использовать в экономике, прозвучало в эфире.

С участием министра экономики обсудили перспективы развития интеграционной структуры в АПК Оршанского региона, которая объединила несколько предприятий, обеспечивающих всю цепочку производства сельхозпродукции.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко после посещения Оршанского района поручил принять меры для развития региона, в частности, с помощью реализации инвестпроектов. Глава государства подчеркнул, что надо вплотную заняться проблемами экономики проблемных райцентров и за несколько лет навести там "железный порядок".