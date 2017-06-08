Посредниками при регистрации бизнеса в Беларуси выступят нотариусы

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Нотариусов наделят полномочиями посредников при регистрации бизнеса в Беларуси, сообщил Sputnik в четверг помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.



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О планах расширить полномочия нотариусов рассказал министр юстиции Беларуси Олег Слижевский в ходе форума "Внесудебная защита прав физических и юридически лиц: современное состояние и перспективы развития нотариата".

По словам собеседника агентства, декрет Президента, который корректирует условия создания организаций и предприятий, предусматривает посредничество нотариусов, что будет экономить время тех, кто желает зарегистрировать свое дело.

При этом, как отметил Стрех, такая услуга не будет дорогой.

В форуме, который проходит в Минске, участвуют представители нотариальных сообществ восьми стран, в повестке дня — правовые вопросы нотариальной деятельности и ее этика, а также перспективы развития нотариата, в том числе и с использованием новых технологий.