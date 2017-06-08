Беларусь снизила экспортную пошлину на калийные удобрения

В Беларуси ставку вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения снизили с 55 евро до 20 евро за 1 тонну. Такое решение содержится в указе № 202 от 6 июня 2017 года.

Установить с 1 апреля по 31 декабря 2017 года ставку вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (за исключением калийных удобрений, вывозимых в Азербайджан, Грузию, Сербию и Туркменистан), в размере 20 евро за 1000 килограммов.

Совмину поручено поручено учесть положения указа при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2017 год.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.