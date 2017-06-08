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Молодой ветврач в ОАО «Мальково» осваивает полученную профессию
09.06.2017 — Новости Экономики | Сцяг перамогі (Лиозно)
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Как оказалось, вместе с Викторией приехал трудоустраиваться и ее парень А. В. Штейн, студент-заочник Витебской ветакадемии, которую закончила и она. Хоть Артем родом из Витебска, но для того, чтобы помочь своей девушке обустроиться на новом месте, он смело сменил город на село.
Нечасто встретишь молодых людей, которые активно стремятся к выбранной цели и, главное, конкретно представляют, чего хотят добиться в жизни. Виктория с детства, помогая бабушке с домашним хозяйством, знала, что в будущем продолжит работать с животными.
– Изначально собиралась стать ветеринаром-хирургом и лечить только мелких животных, – рассказывает девушка. – Но в процессе обучения мне больше понравилось изучать сельскозяйственный скот. Да и трудоустроиться в АПК намного проще, чем в клиники для грызунов, кошек и птиц.
Для того чтобы получить нужную специальность, девушка сначала поступила в Смиловичский аграрный колледж, затем пошла в Витебскую академию ветеринарной медицины. Виктория была из тех студентов, которые понимают, с чем придется столкнуться на отработке, поэтому сейчас ни сельская местность, ни тяжелый физический труд, ни ответственность ее не пугают.
Сама же она нашла и место работы. Сначала хотела обосноваться в Витебском районе, поближе к городу, но вакансий не было. Следующим на очереди стоял Лиозненский район. ОАО «Мальково» приглянулось молодой паре. Во-первых, здесь пообещали предоставить жильё, неплохую заработную плату, а Виктории – должность главного ветеринара. Артёму же предложили по полставки водителя и санитара. Уже потом, приехав на место, отметили хороший, дружный коллектив. И осознали, как же на самом деле им повезло. Если нужно обработать огород, съездить куда-нибудь, привезти вещи из районного центра – коллеги и новые знакомые не отказывают в помощи.
Хозяйство предоставило все, что обещало. Новоприбывших работников это более чем устраивает. Скорее всего, когда Артём Штейн закончит учёбу, он вернется сюда уже в качестве зоотехника. Так что молодому специалисту Виктории сейчас остается только нарабатывать опыт. Плюс ко всему коллеги, ушедший на пенсию М. В. Пачковский, руководство всегда готовы помочь советом и делом. Помимо того, в свободные часы девушка читает книги и журналы по ветеринарии, так как у нее в планах получить второе высшее по специальности ветеринарная хирургия.
Как и в любой профессии, в работе врача-животновода есть сложности. С одной из них Виктории уже пришлось столкнуться.
– Я знала, что в моем деле необходимо обладать хорошей физической силой, – рассказывает ветврач. – И вот недавно довелось принимать у коровы патологические роды. Плод располагался неправильно. Нужно было поменять его местоположения внутри животного, а потом вытянуть. Первое я сделала, а вот достать не смогла – сил не хватило! Испугалась, позвала на помощь работников, и пока они были в пути, просто молилась. К счастью, они подоспели вовремя, отел прошел нормально.
Несмотря на то что выходные у специалиста регулярные, отдохнуть не всегда получается. Уже вся деревня знает, что приехал новый ветеринар. Убедившись, что Виктория свой диплом получила не за красивые глаза, сельчане начали активно приходить к ней за помощью.
Виктория Боркова только в начале своего профессионального пути, но у умудренного опытом М. В. Пачковского, который отработал в ОАО «Мальково» без малого 39 лет, уже сложилось впечатление о новой работнице. Михаил Викентьевич, хоть и по-прежнему считает, что ветеринаром должен быть именно мужчина, который сможет и корову успокоить, и теленка поднять, видя энтузиазм и желание девушки поскорее попробовать на практике все то, что было прочитано на страницах учебников, одобрительно отмечает, что толк будет.
– Мы в свое время не были привередливыми ни к условиям жизни, ни к зарплате, – дополняет Михаил Викентьевич. – Старались, работали. Сегодняшняя молодежь тянется к комфортной, обеспеченной жизни, забывая, что это все достается тяжелым трудом. Глядя на Викторию, замечаю, что за дело она берется охотно, старается, а значит когда-нибудь станет настоящим профессионалом. А пока будем помогать, подсказывать и поддерживать.
Вероника Редько. Фото из семейного архива.
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