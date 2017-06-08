Молодой ветврач в ОАО «Мальково» осваивает полученную профессию



Этой весной в ОАО «Мальково» произошли кадровые изменения. На смену ушедшему на пенсию опытнейшему главному врачу М. В. Пачковскому пришла молодой специалист В. В. Боркова. Как девушка справляется на первом рабочем месте, выяснял корреспондент «районки».

Как оказалось, вместе с Викторией приехал трудоустраиваться и ее парень А. В. Штейн, студент-заочник Витебской ветакадемии, которую закончила и она. Хоть Артем родом из Витебска, но для того, чтобы помочь своей девушке обустроиться на новом месте, он смело сменил город на село.

Нечасто встретишь молодых людей, которые активно стремятся к выбранной цели и, главное, конкретно представляют, чего хотят добиться в жизни. Виктория с детства, помогая бабушке с домашним хозяйством, знала, что в будущем продолжит работать с животными.

– Изначально собиралась стать ветеринаром-хирургом и лечить только мелких животных, – рассказывает девушка. – Но в процессе обучения мне больше понравилось изучать сельскозяйственный скот. Да и трудоустроиться в АПК намного проще, чем в клиники для грызунов, кошек и птиц.

Для того чтобы получить нужную специальность, девушка сначала поступила в Смиловичский аграрный колледж, затем пошла в Витебскую академию ветеринарной медицины. Виктория была из тех студентов, которые понимают, с чем придется столкнуться на отработке, поэтому сейчас ни сельская местность, ни тяжелый физический труд, ни ответственность ее не пугают.

Сама же она нашла и место работы. Сначала хотела обосноваться в Витебском районе, поближе к городу, но вакансий не было. Следующим на очереди стоял Лиозненский район. ОАО «Мальково» приглянулось молодой паре. Во-первых, здесь пообещали предоставить жильё, неплохую заработную плату, а Виктории – должность главного ветеринара. Артёму же предложили по полставки водителя и санитара. Уже потом, приехав на место, отметили хороший, дружный коллектив. И осознали, как же на самом деле им повезло. Если нужно обработать огород, съездить куда-нибудь, привезти вещи из районного центра – коллеги и новые знакомые не отказывают в помощи.

Хозяйство предоставило все, что обещало. Новоприбывших работников это более чем устраивает. Скорее всего, когда Артём Штейн закончит учёбу, он вернется сюда уже в качестве зоотехника. Так что молодому специалисту Виктории сейчас остается только нарабатывать опыт. Плюс ко всему коллеги, ушедший на пенсию М. В. Пачковский, руководство всегда готовы помочь советом и делом. Помимо того, в свободные часы девушка читает книги и журналы по ветеринарии, так как у нее в планах получить второе высшее по специальности ветеринарная хирургия.

Как и в любой профессии, в работе врача-животновода есть сложности. С одной из них Виктории уже пришлось столкнуться.

– Я знала, что в моем деле необходимо обладать хорошей физической силой, – рассказывает ветврач. – И вот недавно довелось принимать у коровы патологические роды. Плод располагался неправильно. Нужно было поменять его местоположения внутри животного, а потом вытянуть. Первое я сделала, а вот достать не смогла – сил не хватило! Испугалась, позвала на помощь работников, и пока они были в пути, просто молилась. К счастью, они подоспели вовремя, отел прошел нормально.

Несмотря на то что выходные у специалиста регулярные, отдохнуть не всегда получается. Уже вся деревня знает, что приехал новый ветеринар. Убедившись, что Виктория свой диплом получила не за красивые глаза, сельчане начали активно приходить к ней за помощью.

Виктория Боркова только в начале своего профессионального пути, но у умудренного опытом М. В. Пачковского, который отработал в ОАО «Мальково» без малого 39 лет, уже сложилось впечатление о новой работнице. Михаил Викентьевич, хоть и по-прежнему считает, что ветеринаром должен быть именно мужчина, который сможет и корову успокоить, и теленка поднять, видя энтузиазм и желание девушки поскорее попробовать на практике все то, что было прочитано на страницах учебников, одоб­рительно отмечает, что толк будет.

– Мы в свое время не были привередливыми ни к условиям жизни, ни к зарплате, – дополняет Михаил Викентьевич. – Старались, работали. Сегодняшняя молодежь тянется к комфортной, обеспеченной жизни, забывая, что это все достается тяжелым трудом. Глядя на Викторию, замечаю, что за дело она берется охотно, старается, а значит когда-нибудь станет настоящим профессионалом. А пока будем помогать, подсказывать и поддерживать.

Вероника Редько. Фото из семейного архива.