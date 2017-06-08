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Беларусь снизила экспортные пошлины на хлоркалий
09.06.2017 09:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом снизил ставку экспортной пошлины на калийные удобрения, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС.
© Sputnik Андрей Александров
Такое решение закреплено указом президента №202 от 6 июня 2017 года, который в пятницу опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Как отмечается в документе, с 1 апреля по 31 декабря 2017 года ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения составит 20 евро за тонну. Исключение составят экспортные поставки в Азербайджан, Грузию, Сербию и Туркменистан.
Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.
В Беларуси в течение нескольких лет после развала калийного картеля Белорусской калийной компании с российским ОАО "Уралкалий" действовали нулевые ставки пошлин на хлоркалий. Затем, с восстановлением рынка, эта норма была отменена.
До 31 декабря 2017 года ставка экспортной пошлины составляла 45 евро за тонну. С вступлением в силу закона о республиканском бюджете на 2017 год, в котором был определен новый размер ставки, она автоматически выросла с 1 января до 55 долларов за тонну.
© Sputnik Егор Еремов
"Снижение пошлин позволяет предприятию-производителю и компании-экспортеру быть более мобильными в своих действиях на рынке", — пояснил Sputnik источник в калийной отрасли.
Он подчеркнул, что "государство все равно эти деньги получит, но другим способом". "Беларуськалий в любом случае всю прибыль отдает государству, поскольку его доля в уставном фонде стопроцентная. Но получение прибыли в виде пошлин — более быстрый способ. Вопрос в том, как удобнее сейчас государству и субъектам хозяйствования", — пояснил собеседник Sputnik.
Белорусская калийная компания — спецэкспортер калийных удобрений — до настоящего времени не подписала очередные контракты с Индией и Китаем, как и ее российский конкурент ОАО "Уралкалий". Между тем, эти контракты являются определяющими для калийного рынка.
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С 1 апреля и до конца года ставка будет составлять 20 евро за тонну против 55 евро, установленных с начала года.
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