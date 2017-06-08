Беларусь снизила экспортные пошлины на хлоркалий

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом снизил ставку экспортной пошлины на калийные удобрения, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС.



© Sputnik Андрей Александров "Беларуськалий" с июля снизит производство из-за плановых ремонтов

Такое решение закреплено указом президента №202 от 6 июня 2017 года, который в пятницу опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Как отмечается в документе, с 1 апреля по 31 декабря 2017 года ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения составит 20 евро за тонну. Исключение составят экспортные поставки в Азербайджан, Грузию, Сербию и Туркменистан.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.

В Беларуси в течение нескольких лет после развала калийного картеля Белорусской калийной компании с российским ОАО "Уралкалий" действовали нулевые ставки пошлин на хлоркалий. Затем, с восстановлением рынка, эта норма была отменена.

До 31 декабря 2017 года ставка экспортной пошлины составляла 45 евро за тонну. С вступлением в силу закона о республиканском бюджете на 2017 год, в котором был определен новый размер ставки, она автоматически выросла с 1 января до 55 долларов за тонну.



© Sputnik Егор Еремов Беларусь в 2016 году увеличила экспорт хлоркалия до 9,5 млн тонн

"Снижение пошлин позволяет предприятию-производителю и компании-экспортеру быть более мобильными в своих действиях на рынке", — пояснил Sputnik источник в калийной отрасли.

Он подчеркнул, что "государство все равно эти деньги получит, но другим способом". "Беларуськалий в любом случае всю прибыль отдает государству, поскольку его доля в уставном фонде стопроцентная. Но получение прибыли в виде пошлин — более быстрый способ. Вопрос в том, как удобнее сейчас государству и субъектам хозяйствования", — пояснил собеседник Sputnik.

Белорусская калийная компания — спецэкспортер калийных удобрений — до настоящего времени не подписала очередные контракты с Индией и Китаем, как и ее российский конкурент ОАО "Уралкалий". Между тем, эти контракты являются определяющими для калийного рынка.