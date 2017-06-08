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Президентское хозяйство уменьшилось вдвое

09.06.2017 09:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Управление делами президента лишилось крупнейших производителей молока, мяса и овощей.


ОАО «Парохонское», как и два других крупнейших молочных хозяйства страны, перешло из состава АК «Мачулищи» в собственность Брестской области. Фото с сайта zautra.by

Крупнейший агрохолдинг страны «Агрокомбинат «Мачулищи», входящий в состав Управделами президента, завершил передачу большей части своих активов государству — Брестской и Витебской областям.

В результате управделами Виктор Шейман лишился трех крупнейших производителей молока в Беларуси и хозяйств, которые входят в число национальных лидеров по выращиванию птицы, крупного рогатого скота и овощной продукции.

Информацию о том, что АК «Мачулищи» по поручению президента уже передал часть своих активов в собственность области, Завтра твоей страны подтвердили в Брестском облисполкоме. На официальном сайте президентского агрохолдинга, который до мая этого года объединял 23 сельхозпредприятия, теперь в его структуре значатся только десять.

Решение о безвозмездной передаче АК «Мачулищи» в собственность Республики Беларусь акций 12 сельскохозяйственных обществ было принято в апреле текущего года. 11 из них расположены на территории Брестской области и одно — на Витебщине.

В результате перераспределения активов некогда крупнейший сельскохозяйственный холдинг страны лишился перерабатывающего производства — Пружанского молочного комбината — и большей части своей сырьевой молочной базы.

Из состава АК «Мачулищи» в собственность Брестской области перешли три крупнейших молочных хозяйства страны. По итогам 2016 года ОАО «Ружаны-Агро» произвели 40,6 тыс. тонн молока, ОАО «Журавлиное» 35,7 тыс. тонн, ОАО «Парохонское» — 31,1 тыс. тонн. Области также досталось хозяйство «Почапово» (11 тыс. тонн молока), специализирующееся на говядине «Отечество», входящее в первую десятку по производству бройлеров ОАО «Комаровка», а также «Пинсксовхозстрой», «СПМК-28», «Ремстрой» и «Рыбхоз «Полесье».

На Витебщине АК «Мачулищи» и УДП перестали быть хозяевами крупнейшего тепличного комбината региона — «Рудаково».

Теперь из крупных сельхозпредприятий в составе холдинга остались «Александрийское», «Василишки» и «Тихиничи». В 2016 году они произвели, соответственно, 31 тыс., 36 тыс. и 25 тыс. тонн молока. «Александрийское», к тому же, еще и один из крупнейших в стране производителей свинины.

С чем связана необходимость такой реорганизации холдинга, не комментируется: источники ссылаются на соответствующее поручение президента.

Создание холдинга «Мачулищи» началось в 2004 году под эгидой Национального банка и его тогдашнего руководителя Петра Прокоповича. Планировалось продать этот актив стратегическому инвестору за миллиард долларов.

В 2013 году «Мачулищи» перешли под контроль Управделами президента, которое в том же году возглавил Виктор Шейман. При нем состав холдинга удвоился. В его структуру были переданы сельскохозяйственные активы «Беларусбанка», Пружанский молочный комбинат и другие предприятия.

 
 
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Управление делами президента лишилось крупнейших производителей молока, мяса и овощей.

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