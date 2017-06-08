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Генпрокуратура отказалась проверять, пытали ли фигурантов дела "Белого легиона"

09.06.2017 11:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Информация о пытках обвиняемых по делу «Белого легиона» носит «предположительный характер», не подтверждается конкретными сведениями, а значит, оснований для прокурорской проверки нет. Такой ответ получил глава незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий на свое заявление двухнедельной давности.

Беляцкий просил прокуратуру проверить сообщения о возможном использовании пыток в СИЗО КГБ и МВД в отношении громкого дела о подготовке массовых беспорядков и деятельности незаконного вооруженного формирования.

— Поданная в заявлении информация носит предположительный характер, не содержит конкретных сведений о признаках противоправной деятельности со стороны сотрудников правоохранительных органов, не подтверждается обращениями указанных в заявлении лиц или их адвокатов, а потому… оснований для прокурорской проверки нет, — говорится в ответе Генпрокуратуры.

Отметим, что это письмо Беляцкий направил до того, как из СИЗО вышел активист Сергей Кунцевич, который в подробностях рассказал, как с ним обращались, пока он был под арестом. В частности, по словам Кунцевича, его пытали электрошоком, избивали, отказывали в медицинской помощи, а он был вынужден две недели спать на полу. После этих заявлений девять правозащитных организаций написали новое обращение с требованиями к СК и Генпрокуратуре проверить данные о пытках и освободить обвиняемых по делу «Белого легиона».

На протяжении последних недель фигурантов дела «Белого легиона» освобождают из-под ареста. По данным правозащитников, в заключении остаются 14 человек. Большинство фигурантов дела обвиняют по двум статьям УК: подготовка массовых беспорядков и создание незаконного вооруженного формирования. 7 июня активисты «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и Сергей Пальчевский получили уведомления из КГБ о прекращении уголовного преследования по делу о «массовых беспорядках».

 
 
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Информация о пытках носит "предположительный характер" и не подтверждается конкретными сведениями, считают в Генпрокуратуре.

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