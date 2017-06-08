Беларусь снизила вывозные пошлины на хлоркалий

Ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения снижена в Беларуси с 55 евро до 20 евро за 1 тонну.

Соответствующее решение содержится в указе от 6 июня 2017 года №202, официально опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА .

С 1 апреля по 31 декабря 2017 года ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (за исключением калийных удобрений, вывозимых в Азербайджанскую Республику, Грузию, Республику Сербия и Туркменистан), установлена в размере 20 евро за 1 тонну.

Совету Министров при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2017 год поручено учесть положения данного указа. Документ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.

Отметим, что Белорусские экспортеры калийных удобрений — ОАО «Беларуськалий» и Белорусская калийная компания в 2016 году суммарно поставили на экспорт 9,5 миллиона тонн калийных удобрений. 2015 году экспорт хлоркалия составил 9,2 миллиона тонн, что на 3,1% меньше по сравнению с 2014 годом. В денежном выражении экспорт калийных удобрений вырос на 0,2%. По итогам 2015 года доля Беларуси в мировом рынке хлоркалия составила 19,3% против 18,8% в 2014 году.