ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь снизила вывозные пошлины на хлоркалий

09.06.2017 11:25 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения снижена в Беларуси с 55 евро до 20 евро за 1 тонну.

Соответствующее решение содержится в указе от 6 июня 2017 года №202, официально опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

С 1 апреля по 31 декабря 2017 года ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (за исключением калийных удобрений, вывозимых в Азербайджанскую Республику, Грузию, Республику Сербия и Туркменистан), установлена в размере 20 евро за 1 тонну.

Совету Министров при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2017 год поручено учесть положения данного указа. Документ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.

Отметим, что Белорусские экспортеры калийных удобрений — ОАО «Беларуськалий» и Белорусская калийная компания в 2016 году суммарно поставили на экспорт 9,5 миллиона тонн калийных удобрений. 2015 году экспорт хлоркалия составил 9,2 миллиона тонн, что на 3,1% меньше по сравнению с 2014 годом. В денежном выражении экспорт калийных удобрений вырос на 0,2%. По итогам 2015 года доля Беларуси в мировом рынке хлоркалия составила 19,3% против 18,8% в 2014 году.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения снижена в Беларуси с 55 евро до 20 евро за 1 тонну.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Генпрокуратура отказалась проверять, пытали ли фигурантов дела "Белого легиона"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика