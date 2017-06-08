Лукашенко обозначил белорусские приоритеты в работе ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане сделал акцент на вопросах безопасности и необходимости усиления экономического измерения в деятельности ШОС.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Глава белорусского государства отметил, что небольшой промежуток времени, прошедший с момента присоединения Беларуси в качестве наблюдателя к Шанхайской организации сотрудничества, полностью укрепил белорусскую сторону в правоте сделанного выбора. «Я естественно здесь выступаю как внимательный наблюдатель за теми процессами, которые происходят сегодня в ШОС», — сказал он.

Сплоченность и единство

По словам президента, ШОС стремительно и поступательно превращается в одну из самых влиятельных международных структур. «В условиях усиливающихся региональных конфликтов особую ценность приобретает процесс сближения стран, представляющих более половины населения планеты», — заявил Лукашенко.

В этой связи Александр Лукашенко обратил внимание на недавнее предостережение президента России Владимира Путина о неком гипотетическом столкновении США и России. Отвечая на вопрос журналиста, российский лидер в частности сказал, что никто в результате подобного столкновения не сможет этого пережить. «Очень правильно и очень злободневно. Особенность сегодня ШОС состоит в том, что при желании всех членов организации никто нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку в мире. В этом огромный потенциал ШОС, и это надо видеть. Это величайшая ценность, которая сегодня создана», — подчеркнул глава государства.

«Сплоченность и единство — тот ключевой фактор противостояния современным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм, организованную преступность», — уверен президент Беларуси.

По его словам, свидетельством укрепления авторитета ШОС, в том числе его экономического измерения, является увеличение числа стран, поддерживающих шанхайский дух равноправного взаимовыгодного и мирного сосуществования народов. «Два мощнейших государства — Индия и Пакистан — становятся ее полноправными членами. Это не просто важнейший результат саммита, а мужественный и ответственный шаг нашей организации, — сказал Александр Лукашенко. — Не будем скрывать, есть определенные проблемы в отношениях между этими прекрасными мощнейшими государствами. И то, что вы их сегодня приняли в состав ШОС, говорит о том, что вы просто ответственные люди. Этим самым вы взяли на себя решение и этих проблем. Уверен, что, будучи членами ШОС, и Индия, и Пакистан не просто приблизятся к решению неких небольших проблем, но они их решат».

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко поздравил с этим событием премьер-министра Индии Нарендру Моди и премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

Моди пригласил Лукашенко посетить осенью Индию

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с зарубежными лидерами в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Глава государства продуктивно и предметно пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который пригласил президента посетить эту страну осенью.



Обстоятельный разговор на полях форума состоялся с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом в преддверие его визита в августе в Беларусь.



Состоялись также встречи с руководителями России, КНР, Афганистана и Таджикистана.



Заинтересованность в визите Александра Лукашенко для выработки новой повестки дня во взаимодействии двух стран выразил во время переговоров и министр иностранных дел Ирана.



Ранее Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.