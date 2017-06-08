Посол России: Через белорусский безвизовый въезд в Россию могут попасть боевики ИГИЛ

В условиях возросшего риска терроризма Россия была вынуждена установить погранзону на границе с Беларусью и перевести рейсы из Минска в международные терминалы, потому что безвизовым въездом в Беларусь могут воспользоваться боевики ИГИЛ. Об этом заявил на пресс-конференции в Минске посол России Александр Суриков.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Усиливается борьба России с терроризмом, особенно с ИГИЛом в Сирии. Открытость нашей границы между Россией и Беларусью может быть использована в том числе и членами ИГИЛ, имею в виду безвизовый режим в национальном аэропорту «Минск».

В связи с этим Россия была вынуждена перевести белорусские рейсы из внутренних в международные терминалы, — объяснил посол России.

Все пассажиры проходят через паспортный контроль, если у человека паспорт Беларуси и России, он без проблем проходит, добавил Суриков.

— Пока есть вопрос сканирования паспорта в этой машине — подлинный он или нет. Я думаю, что этот вопрос будет облегчен еще дальше, чтобы не было даже сканирования паспортов и хватало предъявления документов. Есть вопросы чартерных рейсов, граждане Беларуси летают на работу в Западную Сибирь — смены меняются видимо. Сейчас ведется диалог между погранслужбами, чтобы это сделать по уведомительному принципу — то есть список граждан Беларуси отдать в погранкомитет факсом, например, и граждане по месту прибытия не будут проходить никаких процедур.

Суриков добавил, что параллельно ведется работа, облегчающая доступ иностранным гражданам, прилетающим в Беларусь.

— Мы хотим упростить это путем взаимного признания виз… Наши погранслужбы делают все необходимое, чтобы не отягощать переход гражданина каким-то дополнительным временем для его идентификации.

Отвечая на вопрос TUT.BY о причинах недоверия белорусским пограничникам, посол России сказал:

— Граждан-то едет много и через украинскую границу. Мне даже не известно, сколько из них пересекают авиатранспортом белорусско-российскую границу. А Украина вошла в безвизовый режим с Европой.

Такая же ситуация с Грузией, добавил Суриков.

— А мы знаем, что такое Панкийское ущелье сегодня на территории Грузии, которое тренирует боевиков чеченского и арабского происхождения. С учетом расширения противостояния всех стран против терроризма, мы должны подстраховываться. Участились террористические акты, не только в Европе, но и в России — пожалуйста, в Санкт-Петербурге.

По словам Сурикова, это не вопрос недоверия белорусским пограничным службам, а «дополнительные опасения, которые мы должны купировать».

— Беларусь меньшее участие принимает в борьбе против терроризма. К сожалению, России больше достается. Поэтому лучше подуть на воду, чем получить неприятности. Лучше перестраховаться, чем недостраховаться, но не обидев граждан России и Беларуси.