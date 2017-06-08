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Суриков: ЕЭК вскоре снимет проблему по антибиотикам в белорусской еде

09.06.2017 13:32 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июн – Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Суриков рассчитывает на скорое решение проблемы с высоким остаточным содержанием антибиотиков в белорусском продовольствии.

Суриков: ЕЭК вскоре снимет проблему по антибиотикам в белорусской еде
© Sputnik Евгений Биятов
Россельхознадзор ввел усиленный контроль для 9 заводов РБ

В мае Россельхознадзор выдвинул Беларуси претензии по наличию недопустимых концентраций остаточного содержания указанных препаратов в поставляемом в РФ продовольствии. Это стало поводом для введения усиленного лабораторного контроля в отношении ряда белорусских предприятий и для ограничения поставок. В Минске выразили недоумение в связи с этим и заметили, что между РФ и Беларусью нет единого перечня по антибиотикам, разрешенным для применения в животноводстве.

"Я думаю, что в ближайшее время вопрос разрешится. Евразийская экономическая комиссия расширит список антибиотиков или сделает список для двух государств", – заявил Суриков в пятницу на пресс-конференции в Минске.

По его словам, сейчас в списке ЕЭК – четыре медпрепарата, которые разрешены к применению. В то же время нормативные акты Беларуси разрешают использовать в ветеринарии 54 наименования лекарств.

 
Теги: Минск
 
 
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Евразийская комиссия может расширить перечень антибиотиков, которые разрешено применять в аграрном секторе, или создать один перечень для РФ и Беларуси.

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