Суриков: ЕЭК вскоре снимет проблему по антибиотикам в белорусской еде

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Суриков рассчитывает на скорое решение проблемы с высоким остаточным содержанием антибиотиков в белорусском продовольствии.



© Sputnik Евгений Биятов Россельхознадзор ввел усиленный контроль для 9 заводов РБ

В мае Россельхознадзор выдвинул Беларуси претензии по наличию недопустимых концентраций остаточного содержания указанных препаратов в поставляемом в РФ продовольствии. Это стало поводом для введения усиленного лабораторного контроля в отношении ряда белорусских предприятий и для ограничения поставок. В Минске выразили недоумение в связи с этим и заметили, что между РФ и Беларусью нет единого перечня по антибиотикам, разрешенным для применения в животноводстве.

"Я думаю, что в ближайшее время вопрос разрешится. Евразийская экономическая комиссия расширит список антибиотиков или сделает список для двух государств", – заявил Суриков в пятницу на пресс-конференции в Минске.

По его словам, сейчас в списке ЕЭК – четыре медпрепарата, которые разрешены к применению. В то же время нормативные акты Беларуси разрешают использовать в ветеринарии 54 наименования лекарств.