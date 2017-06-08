Суриков: Наши войска уйдут из Беларуси сразу после учений, чего им тут сидеть?

В учениях «Запад-2017» в Беларуси будут участвовать три тысячи российских военнослужащих, которые покинут белорусскую территорию сразу после окончания учений. Об этом заявил посол России Александр Суриков, комментируя на пресс-конференции различные опасения по повоу этих учений.

— Всего в учениях на полигонах Беларуси примут участие до 13 тысяч военнослужащих, из них три тысячи — российских военнослужащих. Будут отрабатываться учебно-боевые задачи оборонительного характера. Вы, пресса, в курсе, какие кульбиты выворачивают некоторые СМИ вокруг этих учений. Иногда просто стыдно становится, что такие мысли могут возникать.

Посол России отверг все подозрения в том, что российские войска могут остаться в Беларуси после учений.

— Когда-то стоял вопрос о выводе белорусских военных, когда учения проходят на российской стороне, или что они оккупируют Россию? Так и здесь, по межправительственному соглашению после учений войска сразу выводятся по домашним квартирам. К зиме надо готовиться, чего они тут будут сидеть?

Комментируя подозрения, фигурировавшие в прессе, о том, что Россия может ввести больше военных, чем планируется, Суриков подтвердил, что цифра в три тысячи окончательная. «Ну может быть 3001 или 2999, такое бывает», — отметил посол.

Сомнения в том, что российские военные могут уйти из Беларуси после учений, высказывали представители стран Балтии, а также некоторые аналитики. Белорусское и российское руководство многократно опровергало эти версии. Александр Лукашенко пригласил на учения «Запад-2017» наблюдателей НАТО.