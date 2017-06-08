Пять шагов для либерализации интернет-торговли

Белорусские власти декларируют готовность провести либерализацию электронной торговли в стране, в частности, вернуть систему упрощенного налогообложения для интернет-магазинов, разрешить курьерские службы.

Либерализация интернет-торговли

В 2015 году интернет-торговля составляла 2% товарооборота в структуре розничного оборота, рассказала БДГ заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич.

За 2016 год, по ее словам, рост составил еще 2,5% и достиг 5%.

Замминистра отметила, что сейчас власти работают над либерализацией электронной коммерции. Так, готовится проект декрета президента, который вернет упрощенную систему налогообложения для интернет-магазинов. Она была отменена в 2016 году.

«Это наше предложение в рамках либерализации», - отметила Наркевич.

По ее данным, 56% владельцев интернет-магазинов - это индивидуальные предприниматели, и для малого бизнеса очень важно вернуться к упрощенной системе налогообложения.

Кроме того, Нацбанк разработал законопроект, в соответствии с которым оплату за товар можно будет передавать третьим лицам. «Сейчас это невозможно. Необходимо иметь курьера в штате интернет-магазина. Это расходы на оплату его труда, машину. В случае принятия законопроекта можно будет привлекать курьерские службы», - пояснила замминистра.

Ирина Наркевич считает, что принятие этого закона «простимулирует интернет-торговлю».

Нужно упростить начало интернет-бизнеса

«Необходимо снизить порог входа в интернет-бизнес», - заявил на круглом столе круглый о проблемах и перспективах развития электронной торговли в Беларуси руководитель маркетплейса Deal.by Максим Маринич.

Этому, уверен он, поможет открытие возможности работы для курьерских служб. «Есть проактивные покупатели, которые готовы платить, покупать в интернете, инфраструктура, логистическая, платежная системы. Рынок и покупатели готовы», - отметил он.

По словам бизнесмена, растет уровень безналичных платежей, и «если будут условия, они будут расти еще больше». «В этом помогла история с деноминацией. К копейкам не привыкли, поэтому проще заплатить картой», - добавил Маринич.

Он подчеркнул, что важно закрепить понятия «площадки», «интернет-витрины», «корзины».

От участника круглого стола прозвучало мнение, что «белорусская e-commerce застыла в каменном веке». В свою очередь Сергей Вайнилович, основатель и руководитель онлайн-гипермаркета 21vek.by, обратил внимание, что «новые инструменты в этой сфере появляются быстрее, чем мы можем менять старые нормы». «Нужно найти баланс, чтобы сфера не была зарегулирована», - подчеркнул бизнесмен.

Кстати, замглавы МАРТ признала на круглом столе некоторую «зарегулированость» темы интернет-магазинов, но считает, что это оправдано, так как было «много нелегальных магазинов, которых и магазинами-то назвать сложно — нелегальных субъектов».

Итого. 5 предложений по либерализации интернет-торговли

1. Упрощенная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей.

2. Разрешение сотрудничества с курьерскими службами.

3. У владельцев интернет-магазинов может появиться обязательство иметь «корзину». Это должно упростить процесс покупки: будет указана цена, зафиксировано наличие товара на складе.

4. Закрепить понятие «площадки». Это важно для «маркетплейсов», которые выступают посредниками между продавцами и покупателями.

5. Ремесленники могут получить право полноценной торговли в интернете с указанием цен на товары.

Посылки. Пока лимиты не поднимут

11 февраля 2016 года Александр Лукашенко подписал указ №40, согласно которому посылки для личного пользования из зарубежных интернет-магазинов для граждан страны будут облагаться пошлиной в случае, если они превышают сумму в 22 евро в месяц. Вес посылки по новым правилам должен составлять не более 10 килограммов. В случае превышение лимитов уплачивается пошлина в 30% с суммы превышения. Дополнительно необходимо заплатить таможенный сбор в размере 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.

Вокруг этой идеи властей было много споров, эксперты сомневались в ее эффективности хотя бы потому, что в отсутствие границы с Россией никакого труда не составит заказать вещь в Брянскую или Смоленскую область. В 2016 году за превышение лимитов на посылки из-за рубежа в белорусы в 2016 году заплатили пошлин на 1,2 млн долларов.

«Мы считаем введение лимитов до 200 евро, обсудив этот вопрос с бизнес-сообществом, преждевременным», - сказала БДГ Наркевич.

По ее словам, повышение лимитов для белорусов будет, но не сразу и за счет выравнивания лимитов в Евразийском экономическом союзе.

«В ЕАЭС предлагают постепенное выравнивание лимитов на товары для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и экспресс-грузах. Предлагается с 1 января 2019 года снизить нормы до 500 евро и 31 килограмма в течение календарного месяца в адрес одного физлица, с 1 января 2020 года – до 200 евро и 31 килограмма», - пояснила замминистра.

Справка БДГ

На 30 марта 2017 года в Беларуси работают 14482 интернет-магазинов.

Абсолютное большинство интернет-магазинов в Беларуси (около 88%) торгует непродовольственными товарами. В тех позициях, где представлены белорусские товары, они занимают 30%.

Наблюдается рост количества интернет-магазинов в регионах. Начиналось все с того, что их абсолютное большинство — 80% - были зарегистрированы в Минске. Сейчас, по данным МАРТ, 64,3% магазинов - в столице, 14,9% - в Минской области, 5,5% - в Брестской и 4,9% - в Гомельской областях.