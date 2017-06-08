Косовица в хозяйствах Клетчины



Несколько необычайно погожих мартовских дней все же не оправдали наших ожиданий на приход ранней теплой весны. Уже начавшие было «пробуждаться» под первыми ласковыми солнечными лучами травостои и руно озимых зерновых от холода, продержавшегося практически весь апрель, снова застыли в своем вегетационном развитии, мало реагировали даже на «минералку», которой щедро потчевали луга и посевы аграрии. Да и май оказался скуп не только на тепло, но и на влагу. Все вместе дало основания говорить о нынешней весне как аномальной, не способствующей формированию высокого урожая сельскохозяйственных культур. По этой причине и старт первому укосу был дан позже обычного практически на две недели. Но как только наступила оптимальная фаза уборки трав, хозяйственники поспешили вывести кормоуборочную технику на поля. По состоянию на 9 июня в районе скошено 6 920 гектаров, что составляет 68% угодий, в закрома заложено 32 324 тонны сенажа.

У Михаила Мизгера, главного технолога растениеводческой отрасли ОАО «Грицевичи», тоже нет весомых оснований для оценки нынешних травостоев хозяйства по высшему балу. Однако то, чем сегодня богаты, здесь стараются убрать по максимуму:

– В первые дни косовицы урожайность как злаковых, так и бобовых трав оставалась невысокой. Переживали, конечно, за недобор «зеленки». Но установившаяся в последнюю декаду мая более высокая температура воздуха и прошедший, пускай и не такой обильный, как хотелось бы, дождь, сказались положительно на росте вегетативной массы. Да, пока по объему заготовленных кормов в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом мы отстаем на 2 тыс. тонн сенажа. Но нужно учитывать, что и к кошению приступили позже. Что-то еще, безусловно, удастся наверстать, однако на процентов 20 к уровню предыдущего года по итогам первого укоса все же окажемся в минусе. Главные надежды на демарш связываем со вторым укосом. Сейчас же основной упор делаем на закладку сенажа – уже в траншеи уложено свыше 2,5 тыс. т. Ведем его заготовку и по эко-технологии, свыше 40 тонн сена уже свезли в хранилища, однако основные объемы этих видов кормов будем создавать в период второго кошение. В эти дни нужно оптимально быстро убрать то, что есть. Это даст возможность, надеемся, при более благоприятной погоде, сформировать хороший урожай на следующий укос. Мы понимаем, насколько ценен будет в предстоящую зимовку каждый килограмм консервированного травянистого корма. Его питательность напрямую зависит от качества, которое мы обеспечим сегодня. Так что вопросы качества держим на постоянном контроле. При закрытии всех траншей, а в Драбовщине по счету уже четвертая, тщательно отслеживаем и температуру, и влажность массы. Для этого имеется все необходимое оборудование, назначен ответственный специалист.



Редакционная группа смогла убедиться на месте, что температурный режим консервируемых трав действительно поддерживается в норме, не превышает допустимых 55%. Способствует этому организация непрерывной трамбовки в течение суток, для чего задействованы два «кировца». В прекрасном состоянии и сами траншеи: очищены, побелены, продезинфецированы, на подъездах – соломенные «подушки». Выполняется и такое технологическое требование, как соблюдение сроков – три, самое большее четыре дня для закрытия одной траншеи. Чтобы требование стало неукоснительным правилом, администрация сельхозпредприятия предусмотрела ряд стимулирующих условий для занятых в кормозаготовке работников. Вот что по этому поводу говорит исполняющий обязанности директора Александр Лептюк:

– Весна выдалась тяжелая, приходится оперативно реагировать на ее «капризы» в виде холодной погоды и недостатка влаги с тем, чтобы обеспечить приемлемые условия для сбора сформированного урожая. Основная наша задача – не только все травостои убрать в оптимальные сроки, но и обеспечить требуемое качество консервируемых кормов. Оба эти фактора, конечно же, зависят от ответственности и профессионализма занятых в кормопроизводстве. Мы понимаем, что сейчас приходится работать в напряженном режиме, не придерживаясь выходных, на протяжении 12-14 часов вместо предусмотренного восьмичасового режима. Но такова специфика сельскохозяйственного производства. И наши труженики с пониманием относятся к ситуации. Однако материальное стимулирование для активизации процесса никто не отменял. Вот и мы приняли решение при условии полного соблюдения технологических параметров закладки каждой траншеи премировать работников. Ставки значимые, поэтому все трудятся с полной самоотдачей и, скажу честно, итоговые суммы их зарплат впечатляют. К тому же, такой подход позволяет обойтись на косовице собственными силами, не привлекая сторонние организации, что в итоге экономит деньги хозяйства.



Как главный агроном, так и руководитель высоко ценят работоспособность своих механизаторов, что обеспечивает ритмичность предусмотренного цикла в период кормозаготовки. Задают тон всему процессу на косилках Сергей Пищ и Сергей Берташ, поспевают вслед за ними с граблями Александр Матейко, Анатолий Бурак, Михаил Гончарик и с пресс-обмотчиком Николай Карсюк, управляются на самоходных кормоуборочных комбайнах Геннадий Авдей и Алексей Слоним. Восемь единиц техники обеспечивают бесперебойный отвоз зеленой массы.

Вот так, только при слаженной работе каждого звена, появляется возможность, несмотря на «капризы» погоды, сушить сено и консервировать травы, чтобы зимой полным был «стол» для общественного поголовья.

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